Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

La presidenta de la comisión de Servicios Públicos del Concejo se metió en la polémica y defendió el sistema rosarino con datos de la Encuesta de Satisfacción de Pasajeros

Uber en Rosario es ilegal, pero aún así funciona por las calles de la ciudad. El objetivo del oficialismo es legalizar su uso.

El Concejo debate la aprobación del proyecto del oficialismo municipal para legalizar las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi . En este marco, la presidenta de la comisión Anahí Schibelbein se sumó a la discusión y defendió el sistema de transporte rosarino , que recibió críticas como justificación para regularizar la app, con datos de la Encuesta Permanente de Satisfacción de Pasajeros .

“ Hay que ponerse a estudiar antes de declarar cualquier cosa en los medios, porque hay colegas e incluso funcionarios del gobierno provincial que con tal de dar un título picante salen a tirar datos al boleo. Una cosa es la necesidad de regularizar las aplicaciones , y otra diferente es que el transporte público funcione mal”, disparó.

La referencia es a las declaraciones de Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, quien la semana pasada se metió en el tema con declaraciones que deslizaban que el servicio de colectivos de la ciudad tenía dificultades . No es un dato menor que el funcionario, de un área ajena al transporte, es señalado como posible precandidato a intendente por el espacio del gobernador.

Datos de la encuesta

En ese sentido, la edil radical hizo una evaluación de la encuesta (que se realiza desde 2006 y cuyos resultados, señaló, están avalados por la Escuela de Estadísticas) entre los años 2014 y 2025, ya que la del 2026 aun no salió publicada. El relevamiento pide a los usuarios del Transporte Público de Pasajeros que realicen valoraciones respecto a diferentes ítems como higiene, estado de las unidades y comodidad de los asientos, espacios dentro de las unidades, frecuencia, trato y atención de los conductores y calidad de la conducción.

“Por ejemplo, en el año 2014 con respecto a la higiene, el 57,5% de los usuarios habían valorado que era entre buena y muy buena. Sobre ese mismo ítem, en el año 2025, el resultado fue 74,1%. Con respecto al estado de las unidades, en 2014 un 78,8% de los usuarios consideró que era un entre bueno y muy bueno y en el 2025 ascendió al 85,8%”, expresó la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos.

Dentro de su análisis, Schibelbein dijo que otros de los aspectos evaluados fueron "comodidad de los asientos": en 2014 un 88,5% lo valoró entre bueno y muy bueno y en 2025 un 77,6%. En cuanto a "espacio dentro de las unidades": en 2014 el 82% lo consideró entre bueno y muy bueno y en 2025, lo valoró positivamente el 87,3%.

Frecuencia y choferes

En tanto, respecto de la frecuencia, en 2014 el 60% la vio como buena o muy buena y en el 2025, el 59%. En "Trato y atención de los choferes", en 2014 la valoración entre bueno y muy bueno fue del 91,5% y en 2025 del 95,3%.

La concejal aclaró que "todos los años la encuesta se realiza sobre una base similar de pasajeros frecuentes: en el 2014 fueron 3.968 personas, en el 2016, 4.363, en el 2018, 4.544, en el 2023, (pospandemia) 3.591; y en el 2025 fueron 3.589 los encuestados. Los promedios de edades también se sostienen entre 35 y 39 años".

“Otra de las consultas que se les realiza a los pasajeros es cuán necesario considera el servicio para realizar sus actividades cotidianas: en 2023 un 96,6% respondió que era necesario o muy necesario mientras que en 2025 cuando supuestamente se volvió todo muy malo, ese dato subió al 97,5%”, sumó la edil.

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Precio del boleto

Por otro lado, sostuvo que "tampoco hay que pasar por alto los beneficios que se sostienen en el sistema como aquellos usuarios que no pagan la tarifa plana: hay un 53% que tiene algún descuento o gratuidad, y a la hora de consultarles si seguiría utilizando el sistema pese a no tener esos beneficios, el 73,6% respondió que sí”, señaló.

“Todos estos datos, sumados a muchos otros que arroja la encuesta, me parecen sumamente interesantes para poner sobre la mesa y dejar de aferrarse siempre a criticar el transporte público de pasajeros y justificar que por sus deficiencias los usuarios se vuelcan a las aplicaciones como Uber o DiDi. Son opciones distintas”, añadió.

Por último, se refirió al precio del boleto: “Se dice que Rosario tiene la tarifa más cara. Eso también es mentira, porque el valor del colectivo es de $2.150, mientras que en la ciudad e Santa Fe la tarifa plana es de $2.322, 20; en Bariloche es de $2.333,30 y en Pinamar de $3.176, por citar algunos ejemplos. Sumado a que en el último tiempo el subsidio del gobierno nacional fue de 0 pesos”, cerró.