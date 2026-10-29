Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Con una holgada mayoría de 18 votos afirmativos, el Concejo le abrió las puertas a las aplicaciones con una serie de requisitos

El Concejo Municipal de Rosario votó la legalización de Uber, DiDi y el resto de las apps de transporte.

El Concejo Municipal de Rosario votó la legalización de Uber, DiDi y el resto de las apps de transporte.

El Concejo Municipal aprobó la legalización de las apps para transporte. Con los votos del interbloque de Unidos, el aval de La Libertad Avanza y el rechazo del peronismo y aliados, los conductores de Uber y Didi no serán penalizados por trasladar pasajeros, pero deberán formalizar una serie de requisitos: tendrán plazo de un año para acreditar licencia profesional, no habrá tarifa mínima, no se cobrará una tasa específica y las aplicaciones no serán un servicio público, sino de movilidad privado. Además, los coches particulares junto a taxis y remises serán beneficiados con una condonación de las multas antes de la sanción de a ordenanza, los taxistas podrán usar Uber, no se exigirá antigüedad mínima de 10 años por vehículo, deberán tener la revisión técnica al día y deberán circular con un seguro para el transporte de personas. Las aplicaciones tendrán que compartir con el Ejecutivo el registro de conductores y autos.

Con votos divididos, y luego de horas de deliberaciones el cuerpo aprobó así la modificación a la ordenanza sobre plataformas electrónicas de transporte. El consenso y las manos alzadas llegaron con el aval del edil libertario Juan Pedro Aleart, quien antes no firmó el despacho pero votó a favor . Las rispideces y fricciones quedaron de manifiesto en la previa de la llegada al recinto de sesiones, y en un debate intenso entre fuerzas opositoras y las que fogoneaban el mensaje del intendente Pablo Javkin. No fue casual que el dictamen para tratar la cuestión en el reciento se obtuviera recién hacia la medianoche del miércoles.

Si bien hacían falta 15 voluntades, el mensaje del Ejecutivo, a la hora del poroteo entre las bancas, cosechó 18 votos afirmativos: los oficialistas de Unidos Carolina Labayru, Damián Pullaro, María Eugenia Schmuck, Fabrizio Fiatti, Alicia Pino, Federico Lifschitz, Pablo Gavira, Anita Martínez, Lucas Raspall, Anahí Schibelbein y Manuel Sciutto, y los libertarios Samanta Arias, Lautaro Enríquez, Anabel Lencina y Franco Volpe, además de la justicialista Fernanda Rey.

No acompañó el proyecto casi todo el peronismo, y los aliados de Ciudad Futura junto al exsecretario de Salud de Javkin, Leonardo Caruana.

Bancas picantes por el Concejo

El debate arrancó pasadas las 19 con una oratoria encendida en defensa de la legalidad por parte de Schibelbein: “Muchos de ustedes y sus familiares lo usan; la política tiene que dar cuenta de la realidad”, afirmó.

La cruzó el peronista Mariano Romero: “El proyecto de Javkin era malo, lo que aprobamos es peor aún. Es mentira que los trabajadores van a ser beneficiados. Pueden trabajar a pérdida; el único beneficiario es la plataforma y pierde el laburante. Se pauperizan las condiciones de estos autos y también de taxis y remises. ¡Un Ford T puede ser usado para llevar pasajeros!”, semblanteó para atacar el déficit de la licencia de conducir, el seguro, la falta de cobro de una tasa diferencial y otros requisitos. “Es una ordenanza a pedido de Uber y DiDi, y de espaldas a los rosarinos”, remató.

Rey aclaró que “no se puede mirar para otro lado. Uber existe y es una herramienta que suma a miles que no llegan a fin de mes, incluso los taxistas. Negar el problema no lo hace desaparecer. Prohibirlo es hacer demagogia, legalizarlo es hacerse cargo”.

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Luego fue el turno de Volpe para marcar: “Estamos legalizando el servicio entre privados en una realidad entre trabajadores”. Más tarde subrayó: “Más del 50% de los viajes por estas apps son en moto. Es un paso, pero la política llegará tarde a la realidad”.

Gigliani se sumó al debate: “No establecer una tarifa mínima deja desprotegidos a los conductores, y un tope máximo, a los pasajeros. Un día de lluvia costará el triple. Es inédito no poner límite en la antigüedad de los coches. Es de una gran hipocresía: le decíamos a los taxistas que saquen los Corsa de las calles y ahora no se pide nada. Esto es una farsa; por viajar en el asiento de atrás no estarán más seguros. Hagan de cuenta los usuarios que hacen dedo en la calle, porque ante cualquier responsabilidad, como un siniestro, el municipio no tiene vínculo ni con el chofer ni con los usuarios”.

Por Ciudad Futura, Antonio Salinas hizo una extensa crítica de la gestión del intendente y del gobierno nacional. Para contrarrestar, el libertario Enríquez señaló: “Me llama la atención que el oficialismo hable a favor de las aplicaciones, pese a que no se quiso incluir a las motos. Vamos a estar del lado de la gente, hemos dado un gran paso”.

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Lencina remarcó que los libertarios “están corriendo la agenda; es un día histórico, hoy ganan los rosarinos, las ideas de la libertad son el camino”.

Como contrapeso, Caruana sostuvo: “No estamos en contra de las aplicaciones, sino a favor de regularlas, de que el Estado controle y vigile el acceso a la movilidad como un derecho”.

Cerró el debate la propia Schmuck, quien hizo un racconto de todo su accionar legislativo en pos de la legalización de las aplicaciones.

Tras la polémica reunión en el Concejo para tratar el proyecto que legaliza Uber y otras App; los directivos de la firma plantearon aportar datos e información para el texto enviado previamente por la Intendencia. Virginia Benedetto / La Capital

Requisitos

Además de la habilitación de Uber y DiDi, existe una serie de requisitos aunque no se incluyó el servicio privado de motos y sólo se legalizarán los autos. Cada plataforma deberá enviarle mensualmente al Ejecutivo información con cantidad de viajes, origen y destino, kilómetros libres, kilómetros ocupados, duración promedio de los viajes, horas trabajadas por vehículo, datos generales de los pasajeros (como rango etario y género); todo ello exclusivamente para fines de planificación de la movilidad urbana.

Las app o personas jurídicas deberán asegurar que sus trabajadores posean licencia de conducir profesional (categoría D1; se dará un plazo de un año para su cumplimiento). En este tiempo de adaptación podrán trabajar con el carné categoría B1. Todos deberán ser mayores de 18 años, ser titulares o contar con autorización para la conducción del vehículo, tener al día la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Si bien se trata de coches de un servicio privado, la ordenanza establece que en el interior de cada vehículo, el reverso del asiento del acompañante deberá exhibir nombre de la aplicación, así como un código QR identificatorio con acceso a la información del vehículo y del conductor.

La fiscalización y el permiso otorgado a la plataforma electrónica por parte de la Municipalidad no implicará participación ni asunción de responsabilidad alguna entre el transportista y el transportado: no será considerada servicio público. Luego la ordenanza especifica detalles técnicos e informativos de cada app autorizada, como datos biométricos del pasajero, información del chofer, del auto, número de habilitación y características del coche, tiempo de espera, trayecto, precio estimado previo a la contratación del viaje, trayectos compartidos y el itinerario con terceros, entre otros.

La Libertad Avanza quiere habilitar Uber

Ni Uber ni DiDi podrán captar pasajeros en la vía pública, la circulación o detención con ese propósito y la utilización de paradas queda reservada para taxis, los que podrán contar con las app para ofrecer viajes. Si un conductor registrado le cede a un tercero un viaje será sancionado con multa de 200 a 1.900 unidades fijas (UF, equivalentes al valor de un litro de nafta súper). Si usa medios digitales no habilitados, la multa será de 800 a 1.300 UF. En todos los casos se podrá disponer como sanción accesoria la de inhabilitación para conducir de 60 a 180 días.

Como beneficio, la ordenanza trae una condonación de multas para taxis, remises o vehículos particulares. Las infracciones quedarán sin efecto. Quedó en el tintero el pedido de Aleart de autorizar las app para el traslado de pasajeros en moto, al estilo de Uber Motos. La iniciativa quedó fuera de la ordenanza.