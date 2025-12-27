En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que llegó con bajo perfil y colmó las expectativas

El jugador paraguayo firmará un contrato por dos temporadas luego de que el club de Arroyito adquiriera parte del pase. Sólo falta el anuncio

Enzo Giménez se ganó el cariño de los hinchas de Central y el club decidió hacer uso de la opción de compra.

El mercado de pases todavía no generó en Central ningún impacto, más allá de algunos pequeños pasos como la salida de futbolistas a los que se les vencía el contrato y algunas renovaciones ya anunciadas oficialmente. Se espera que lo fuerte esté por llegar.

En ese terreno hay un jugador que tiene todo encaminado como para seguir vistiendo la camiseta canalla: Enzo Giménez . Después de un 2025 en el que colmó las expectativas , las negociaciones con el paraguayo apuntan a su continuidad.

Giménez llegó a Arroyito en enero de este 2025. Lo hizo a préstamo y con una opción de compra del 50 por ciento del pase. No está del todo claro si Central comprará sólo la mitad o la ficha completa, pero de lo que parece no haber dudas es que Giménez estará desde los próximos días bajo las órdenes de Jorge Almirón.

Se estima que en los próximos días aparecerá el anuncio oficial por parte del club y, según lo que pudo averiguar Ovación, es que el futbolista firmará un contrato por dos años , es decir, hasta diciembre de 2027.

>>Leer más: Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Enzo3SSM Uno de los goles que convirtió Enzo Giménez en Central fue ante Vélez, en el Gigante, por el torneo Apertura. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Desde el momento en que finalizó la competencia para Central, todos imaginaban la continuidad del paraguayo, con quien Central debía acordar los términos del nuevo contrato. Es en lo que se trabajó en estas últimas semanas hasta llegar a un acuerdo total.

Hace algunas semanas alguien desde el entorno del futbolista y muy cercano a Cerro Porteño había advertido a Ovación que las charlas “eran positivas” y que estaba todo dado para “firmar un contrato por dos años”. Ahora esas mismas palabras son las que se escuchan del lado de Central, donde Giménez causó una muy buena impresión.

Rápida adaptación del paraguayo

Lo que se tomó en cuenta en Arroyito para negociar con Giménez fue la rápida adaptación que mostró al fútbol argentino, pero sobre todo el rendimiento que mostró cada vez que le tocó jugar.

En el torneo Apertura actuó en 10 partidos, cuatro de ellos como titular, y anotó un gol en la victoria agónica por 2 a 1 frente a Vélez en el Gigante de Arroyito.

>>Leer más: Broun tras el acuerdo por el nuevo contrato: "Es un privilegio seguir vistiendo la camiseta de Central"

EnzoLV Giménez mostró ser un jugador polifuncional. Actuó como lateral, a veces como doble 5 e incluso como extremo. Leonardo Vincenti / La Capital

Giménez llegó como alternativa a Emanuel Coronel como marcador de punta por derecha, y fue allí donde más jugó, aunque también lo hizo en otras posiciones.

Un jugador polifuncional

Alguna vez Ariel Holan lo necesitó como volante central (ingresando desde el banco) y en otras directamente como extremo por derecha, donde también cumplió. En esa posición había jugado bastante en Cerro Porteño. En el torneo Clausura volvió a convertir. Fue en el triunfo por 3 a 0 sobre Gimnasia, en La Plata.

La buena respuesta que Giménez entregó cada vez lo necesitaron fue lo que motivó que en Central mostraran predisposición para retenerlo. Y es lo que sucederá. El paraguayo pasó de ser una simple alternativa a un jugador que aportó desde lo futbolístico. Por eso, cuando el plantel canalla vuelva al trabajo para iniciar la pretemporada, será uno de los jugadores que Almirón tendrá a disposición.