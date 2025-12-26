La Capital | La Región | Puerto San Martín

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

El siniestro vial sucedió este viernes en el cruce de ruta provincial S18 y Corrientes. El conductor del vehículo salió ileso y el equino murió por el golpe

26 de diciembre 2025 · 10:38hs
El auto que chocó a un caballo terminó dentro de un zanjón en Puerto San Martín. 

Foto: Policía de Santa Fe.

Desgracia con suerte. El siniestro vial sucedió en la zona suburbana de Puerto San Martín.

Un automóvil terminó dentro de un zanjón tras atropellar a un caballo en la zona suburbana de Puerto San Martín. Como consecuencia del impacto el vehículo quedó con su frente completamente dañado, dentro de una cuneta, pero su conductor salió ileso. El animal, de pocos meses de vida, murió por el golpe.

El siniestro vial se registró poco después de las 6.30 de este viernes en inmediaciones de la ruta provincial S18 y Corrientes de esa ciudad ubicada en el departamento San Lorenzo. Según fuentes policiales, todo sucedió cuando un joven de 21 años que conducía un automóvil Volkswagen Vento embistió a un caballo que tenía unos tres meses de vida y que cruzaba por la ruta.

Por el impacto, el muchacho, identificado como Lucas S., perdió el control del vehículo y se terminó despistando y metiéndose en un zanjón. Fuentes policiales de la Unidad Regional XVII indicaron que pese al fuerte golpe, el automovilista no sufrió heridas y pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Al lugar acudieron una ambulancia del Hospital local, también efectivos de la seccional 5ª de Puerto San Martín y personal del Tránsito de la Municipalidad para ordenar la circulación en el lugar y favorecer la tarea de rescate del auto de la zanja y también quitar el cadáver del caballo.

