Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Advirtió que el monto destinado para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable

El gobernador Maximiliano Pullaro criticó las asignaciones del presupuesto nacional durante una entrega de camionetas nuevas a la Policía de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro criticó la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad que se votaron en el presupuesto nacional , en el marco de una jornada donde presentó 190 nuevos móviles para la policía provincial en Rosario.

Durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, ubicado en avenida Sabattini y Crespo, Pullaro detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: “ Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública ".

El mandatario advirtió que el monto destinado por la Nación para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

Durante su discurso, Pullaro comparó las cajas de ambas administraciones y lamentó las proyecciones para el año entrante: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.

Deuda de Nación con Santa Fe

Otro de los reclamos del mandatario giró en torno a la deuda que mantiene el Estado nacional con Santa Fe. Por eso, el mandatario remarcó la necesidad de que el texto contemple esa cuestión tanto no sólo teniendo cuenta la situación de Santa Fe sino de todas las jurisdicciones del interior del país.

“Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”, sostuvo.

Entrega de camionetas nuevas a la Policía

Mientras se votaba el presupuesto nacional en el Senado, el gobernador encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana destinadas a la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública bajo la Ley de Emergencia en Seguridad.

Durante la ceremonia, Pullaro se dirigió a las fuerzas de seguridad para destacar la baja en los índices de criminalidad: “Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina”.