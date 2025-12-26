El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja Las condiciones climáticas inestables dominarán el panorama durante casi toda la jornada y los termómetros superarán los 30 grados 26 de diciembre 2025 · 22:04hs

Archivo La Capital El tiempo en la región. Este sábado llega con alerta amarillo por fuertes tormentas

La llegada de un nuevo frente de tormentas a Rosario y la región hace que todos los departamentos de la provincia estén bajo alerta. En el caso de la ciudad, la advertencia es de nivel amarillo por tormentas fuertes para la mañana de este sábado, por lo que el tiempo arrancará inestable.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada rosarina tendrá tormentas aisladas con vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora que llegarán dede el noroeste. Esto dará paso a una mañana con tormentas fuertes y con una rotación del viento, que pasará a ser desde el sudoeste y con ráfagas que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora.

Las condiciones climáticas irán mejorando con el correr de la jornada. Hacia la tarde se esperan chaparrones aislados y un viento más calmo, proveniente desde el sur, mientras que para la noche se anticipa un cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista.

A pesar de estas condiciones, el calor seguirá presente. La temperatura mínima será de 20º y la máxima trepará hasta los 32º.

Alerta amarillo en Rosario por tormentas El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario, con eventos de variada intensidad. Algunas de las lluvias podrán ser localmente fuertes, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.