Alarmante incendio en el barrio Abasto: un auto quedó destruido a la medianoche

El último fin de semana del año comenzó con un operativo resonante en el barrio Abasto . A última hora del viernes se produjo el incendio de un auto que se destrozó por completo debido a la rápida propagación de las llamas.

Los Bomberos Voluntarios recibieron la denuncia cerca de la medianoche, cuando una Ford Ecosport se prendió fuego en el medio de la calle. En primera instancia no se reportaron personas lesionadas tras el operativo.

Según la versión preliminar, el siniestro tuvo lugar en el cruce de Riobamba y Paraguay . Además de la dotación convocada para neutralizar el peligro, la policía se sumó al procedimiento al sur de avenida Pellegrini para investigar el incidente.

El incendio destruyó prácticamente todo el vehículo. Las llamas consumieron la parte delantera en primer lugar y luego empezaron a propagarse hacia los asientos del habitáculo.

Incendio Paraguay Riobamba Los Bomberos Voluntarios apagaron el incendio de una Ford Ecosport el viernes 26 de diciembre de 2025 en Paraguay y Riobamba. Video: Bomberos Voluntarios.

Los bomberos llegaron a la esquina de Paraguay y Riobamba con su autobomba y consiguieron apagar el fuego por completo. Previamente, una persona que ya estaba en el lugar utilizó un extintor, de modo que también podía verse la huella de la espuma blanca del compuesto químico sobre la calle y un vehículo estacionado cerca de la intersección.

La Ford Ecosport había quedado detenida muy cerca del cruce de calles, por Paraguay. Por el efecto de las llamas, algunos vecinos se asomaron alarmados a los balcones al ver que una columna de humo se levantaba desde la calle, en el sitio donde se produjo el siniestro.

Incendio Paraguay Riobamba 2 Una Ford Ecosport se prendió fuego el viernes 26 de diciembre de 2025 en Paraguay y Riobamba. Foto: Bomberos Voluntarios.

La primera reacción con el matafuegos fue insuficiente para frenar el incendio en la vía pública. Los bomberos se hicieron cargo de resolver la situación y minutos más tarde terminaron de enfriar los restos de la SUV para despejar el peligro en el sur del macrocentro rosarino.