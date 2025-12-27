La Capital | La Ciudad | incendio

Alarmante incendio en el barrio Abasto: un auto quedó destruido a la medianoche

El vehículo se prendió fuego en un cruce de calles y la columna de humo llamó la atención de los vecinos de la zona

27 de diciembre 2025 · 12:59hs
El incendio se registró este viernes a última hora.

Foto: Bomberos Voluntarios.

El incendio se registró este viernes a última hora.

El último fin de semana del año comenzó con un operativo resonante en el barrio Abasto. A última hora del viernes se produjo el incendio de un auto que se destrozó por completo debido a la rápida propagación de las llamas.

Los Bomberos Voluntarios recibieron la denuncia cerca de la medianoche, cuando una Ford Ecosport se prendió fuego en el medio de la calle. En primera instancia no se reportaron personas lesionadas tras el operativo.

Según la versión preliminar, el siniestro tuvo lugar en el cruce de Riobamba y Paraguay. Además de la dotación convocada para neutralizar el peligro, la policía se sumó al procedimiento al sur de avenida Pellegrini para investigar el incidente.

Incendio con péredidas totales

El incendio destruyó prácticamente todo el vehículo. Las llamas consumieron la parte delantera en primer lugar y luego empezaron a propagarse hacia los asientos del habitáculo.

Incendio Paraguay Riobamba

Los Bomberos Voluntarios apagaron el incendio de una Ford Ecosport el viernes 26 de diciembre de 2025 en Paraguay y Riobamba.

Los bomberos llegaron a la esquina de Paraguay y Riobamba con su autobomba y consiguieron apagar el fuego por completo. Previamente, una persona que ya estaba en el lugar utilizó un extintor, de modo que también podía verse la huella de la espuma blanca del compuesto químico sobre la calle y un vehículo estacionado cerca de la intersección.

>> Leer más: Susto y desconcierto en el Alto Rosario por un incendio en el supermercado del shopping

La Ford Ecosport había quedado detenida muy cerca del cruce de calles, por Paraguay. Por el efecto de las llamas, algunos vecinos se asomaron alarmados a los balcones al ver que una columna de humo se levantaba desde la calle, en el sitio donde se produjo el siniestro.

Incendio Paraguay Riobamba 2
Una Ford Ecosport se prendió fuego el viernes 26 de diciembre de 2025 en Paraguay y Riobamba.

Una Ford Ecosport se prendió fuego el viernes 26 de diciembre de 2025 en Paraguay y Riobamba.

La primera reacción con el matafuegos fue insuficiente para frenar el incendio en la vía pública. Los bomberos se hicieron cargo de resolver la situación y minutos más tarde terminaron de enfriar los restos de la SUV para despejar el peligro en el sur del macrocentro rosarino.

Noticias relacionadas
Incendio en zona sur. Bomberos Zapadores trabajan en la extinción del voraz incendio

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Incendio en un galpón ubicado en Génova al 2300. Cuatro dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

La remodelación del aeropuerto comenzó a fines de septiembre.

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

El alerta amarilla cesó en el último fin de semana del año.

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Lo último

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El adolescente que anhela ser piloto de aviones fue hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

José Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Ovación
Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Policiales
Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

La Ciudad
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque