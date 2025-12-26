Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

El joven de 22 años sufrió lesiones de tipo A y B por las llamas durante la mañana de Navidad en un pasillo del barrio Industrial

Por segunda vez en menos de tres semanas, un joven que vive en la calle fue internado por quemaduras en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). En el caso registrado este jueves, la nueva víctima también aparece en la mira de un presunto ataque intencional e incluso se investigó la participación de menores de edad.

El paciente de 22 años fue trasladado desde el barrio Industrial tras la denuncia de que lo prendieron fuego en un pasillo . En el inicio del operativo, una mujer acusó a su hijo de 13 años por el incidente, pero la Fiscalía descartó la apertura de una causa en base a las primeras entrevistas realizadas en el lugar.

El parte médico inicial señala que David Q. sufrió lesiones de tipo A y B por el efecto del fuego . Luego de la evaluación en la guardia del Heca, el muchacho se sometió a una serie de estudios para definir el tratamiento correspondiente.

El joven en situación de calle empezó a pedir ayuda durante la mañana de Navidad, cuando la dueña de una casa ubicada en French al 2000 advirtió que estaba quemado . Poco antes de las 11, la policía fue a inspeccionar la zona a raíz de múltiples llamados al 911 y encontró a la víctima a unos 50 metros de la entrada a la vivienda.

La propietaria hizo una declaración llamativa, ya que pensó que su hijo de 13 años y un amigo de éste habían prendido fuego al muchacho lesionado. Sin embargo, el adolescente aseguró que sólo había tratado de apagar las llamas junto con otros chicos.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una botella y un encendedor. Mientras tanto, el paciente fue trasladado al Heca a bordo de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Por otra parte, el fiscal Ernesto Ducasse recibió aviso del episodio y del testimonio de dos mujeres de 33 y 42 años sobre la acción de sus hijos menores de edad. El funcionario pidió que los policías entrevistaran a la primera de ellas y finalmente ordenó que el adolescente permanezca bajo su cuidado.