Robaron durante la madrugada en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

El hecho sucedió alrededor de la una de la mañana de este jueves, cuando los vecinos no se encontraban en sus domicilios

Cuatro viviendas del barrio cerrado Funes Hills Cadaqués fueron blanco de robos en modalidad escruches —cuando los ladrones ingresan a una vivienda en ausencia de sus moradores— durante la Nochebuena. En uno de los hechos se llevaron una importante cantidad de dinero en efectivo.

Voceros del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que los escruches se produjeron alrededor de la 1 de la mañana de este jueves en el barrio cuyo acceso está ubicado en la avenida Fuerza Aérea al 3100 de la ciudad de Funes. En principio no había gente en las casas donde se perpetraron los robos y, según la información preliminar, los hampones ingresaron por un hueco luego de violentar el tejido perimetral.

Según dio a conocer el portal de noticias Info Funes, la noticia sobre los escruches comenzó a circular con fuerza a través de grupos de WhatsApp de los vecinos del barrio. Así algunos residentes se fueron enterando de lo sucedido, aunque hubo otros que se vieron sorprendidos con la llegada de patrulleros policiales durante la madrugada.

De madrugada

Según las fuentes consultadas en el gobierno provincial, sobre la 1.09 se dio aviso al centro de monitoreo del barrio Cadaqués acerca de un hecho de escruche. En un caso, el vecino había vuelto de festejar la Nochebuena cuando se encontró con un robo en su casa. La víctima dio cuenta del faltante de 50 mil dólares, 12 mil euros y una suma que no pudo precisar de pesos uruguayos, mexicanos y reales brasileños. También en esa casa se llevaron relojes y alhajas.

En ese marco apareció otro vecino que también había sido víctima de un robo en su vivienda. En este caso la víctima denunció el faltante de perfumes. Finalmente, otros dos vecinos también reportaron robos pero no aportaron detalles de lo sustraído ni tampoco quisieron que efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) examinaran sus viviendas, al menos en ese momento.

Al tomar conocimiento de la situación personal policial realizó un patrullaje por el barrio privado y constató la existencia de un agujero en el alambrado perimetral sobre la calle Almafuerte, en cercanías del condominio Ocho Sauces. Se presume que los ladrones violentaron el tejido para ingresar por allí.

Lo que no se pudo determinar es si los ladrones escogieron las casas para robar sobre la base de alguna información que hayan conocido de antemano. Asimismo, los uniformados constataron que ninguno de los domicilios robados habían sido violentados, ya que la mayoría de las casas suelen estar abiertas.

Al respecto, habría que revisar los registros de la central de monitoreo del barrio cerrado para ver qué información sobre los hampones se podrá obtener por esa vía. Sin embargo, en principio el personal de monitoreo no está autorizado a aportar las filmaciones del perímetro externo.