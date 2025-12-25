La Capital | Policiales | barrio cerrado

Robaron durante la madrugada en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

El hecho sucedió alrededor de la una de la mañana de este jueves, cuando los vecinos no se encontraban en sus domicilios

25 de diciembre 2025 · 19:30hs
La Policía constató la existencia de un agujero en el alambrado perimetral sobre la calle Almafuerte. 

La Policía constató la existencia de un agujero en el alambrado perimetral sobre la calle Almafuerte. 

Cuatro viviendas del barrio cerrado Funes Hills Cadaqués fueron blanco de robos en modalidad escruches —cuando los ladrones ingresan a una vivienda en ausencia de sus moradores— durante la Nochebuena. En uno de los hechos se llevaron una importante cantidad de dinero en efectivo.

Voceros del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que los escruches se produjeron alrededor de la 1 de la mañana de este jueves en el barrio cuyo acceso está ubicado en la avenida Fuerza Aérea al 3100 de la ciudad de Funes. En principio no había gente en las casas donde se perpetraron los robos y, según la información preliminar, los hampones ingresaron por un hueco luego de violentar el tejido perimetral.

Según dio a conocer el portal de noticias Info Funes, la noticia sobre los escruches comenzó a circular con fuerza a través de grupos de WhatsApp de los vecinos del barrio. Así algunos residentes se fueron enterando de lo sucedido, aunque hubo otros que se vieron sorprendidos con la llegada de patrulleros policiales durante la madrugada.

>>Leer más: Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

De madrugada

Según las fuentes consultadas en el gobierno provincial, sobre la 1.09 se dio aviso al centro de monitoreo del barrio Cadaqués acerca de un hecho de escruche. En un caso, el vecino había vuelto de festejar la Nochebuena cuando se encontró con un robo en su casa. La víctima dio cuenta del faltante de 50 mil dólares, 12 mil euros y una suma que no pudo precisar de pesos uruguayos, mexicanos y reales brasileños. También en esa casa se llevaron relojes y alhajas.

En ese marco apareció otro vecino que también había sido víctima de un robo en su vivienda. En este caso la víctima denunció el faltante de perfumes. Finalmente, otros dos vecinos también reportaron robos pero no aportaron detalles de lo sustraído ni tampoco quisieron que efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) examinaran sus viviendas, al menos en ese momento.

Al tomar conocimiento de la situación personal policial realizó un patrullaje por el barrio privado y constató la existencia de un agujero en el alambrado perimetral sobre la calle Almafuerte, en cercanías del condominio Ocho Sauces. Se presume que los ladrones violentaron el tejido para ingresar por allí.

Lo que no se pudo determinar es si los ladrones escogieron las casas para robar sobre la base de alguna información que hayan conocido de antemano. Asimismo, los uniformados constataron que ninguno de los domicilios robados habían sido violentados, ya que la mayoría de las casas suelen estar abiertas.

Al respecto, habría que revisar los registros de la central de monitoreo del barrio cerrado para ver qué información sobre los hampones se podrá obtener por esa vía. Sin embargo, en principio el personal de monitoreo no está autorizado a aportar las filmaciones del perímetro externo.

Noticias relacionadas
El asesinato ocurrió en el cruce de México y pasaje Nazca.

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Femicidio: Lucía Valentina Carpanetto, 21 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza en diciembre de 2022. 

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Tres personas fueron condenadas a prisión perpetua por matar al gendarme Gustavo Alberto Elorrieta y arrojar su cuerpo a un aljibe

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Una mujer fue condenada por vender drogas e informar a policías que ya están presos por armar causas. 

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Lo último

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal. Afirman que hay una "gran oportunidad" en la provincia para su conservación
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Por Tomás Barrandeguy
Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Ovación
De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

Por Gustavo Conti
Ovación

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Policiales
Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

La Ciudad
La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Padre Jorge Aloi: La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana

Padre Jorge Aloi: "La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana"

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad
La Ciudad

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
La Ciudad

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Política

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Información General

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos