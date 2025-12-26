La Capital | Política | Senado

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

La única duda reside en si logrará los votos para blindar el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia.

26 de diciembre 2025 · 07:35hs
El Senado de la Nación se prepara debatir el presupuesto 2026

El Senado de la Nación se prepara debatir el presupuesto 2026

El oficialismo buscará sancionar en el Senado de la Nación este viernes desde las 12 el proyecto de Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque la única duda reside en si logrará los votos para blindar el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia. El Gobierno tiene como prioridad sancionar el Presupuesto dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia. Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

Cómo sería la votación del presupuesto

La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, porque sobre ese punto bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.

>> Leer más: El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

En caso de tener modificaciones, el Presupuesto debe volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene en agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y, si no, para el 5 de enero, según señalaron voceros parlamentarios citados por NA.

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos en los que se incluyen los recursos para las universidades nacionales y todo el sistema educativo.

Polémico artículo

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el año 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

>> Leer más: El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés clave en leyes muy sensibles

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para 2026 de 1.423 pesos a diciembre de 2026.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Noticias relacionadas
El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, junto a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich. 

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno dice que, tal como quedó aprobado, el presupuesto no le sirve.

El gobierno define qué hará con el presupuesto en la previa al debate en el Senado

Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Presentan en la Legislatura santafesina un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP que gozan ciertos detenidos. 

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Lo último

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

El gobierno de Santa Fe reabre la terminal de Fisherton con vuelos internacionales de regalo, visitas guiadas y un gran show musical gratuito

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Ovación
A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a idolatría por su padre

Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a idolatría por su padre

Ian Glavinovich: Vengo renovado y con buenas energías para 2026

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

Policiales
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

La Ciudad
La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
La Ciudad

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos