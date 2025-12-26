La Capital | La Ciudad | Rosario

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de lluvias en los próximos días

26 de diciembre 2025 · 08:56hs
Héctor Rio / La Capital

El cierre del año llegó a Rosario marcado por la inestabilidad climática. Tras una Nochebuena atravesada por lluvias y tormentas inesperadas, la ciudad permanece en vísperas de otro alerta amarillo. Frente a este escenario cambiante, muchos se preguntan si será necesario salir con el paraguas a mano durante la última semana del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes vientos leves del norte, un registro de 19º y cielo algo nublado que se mantendría por la mañana, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 34º bajando a 29º durante la noche.

Cuándo llueve en Rosario

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un fin de semana con probabilidad de lluvias y tormentas en Rosario. Para el sábado por la mañana rige un alerta amarillo, con tormentas de variada intensidad y algunas localmente fuertes, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Hacia la tarde, las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 20º de mínima y los 33º de máxima.

De acuerdo al pronóstico, la inestabilidad comenzaría a ceder el domingo. Para esa jornada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 33º y una mínima de 20º.

Día a día: máximas y mínimas para toda la semana

  • Viernes: máx: 34º mín: 19º
  • Sábado: máx: 33º mín: 20º
  • Domingo: máx: 33º mín: 20º
  • Lunes: máx: 35º mín: 18º
  • Martes: máx: 36º mín: 21º
  • Miércoles: máx: 38º mín: 23º
