Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

“Fue un balance positivo más en lo anímico que en lo económico”, opinó hoy Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria de Rosario, acerca del crecimiento de las ventas navideñas en un 1,3 por ciento con relación al año pasado , guarismo difundido en las últimas horas por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) . La entidad nacional reveló que el movimiento del comercio minoristas creció ese porcentual y consideró que fue "crecimiento moderado".

El referente del comercio de Rosario, y a la vez integrante de Came, brindó un balance de lo que fueron las ventas en esta región. “En general hubo un movimiento positivo en todo el país y Rosario no escapó a eso, y estuvo dentro del mismo promedio que dio 1,3 por ciento en positivo”.

Diab consideró que ese promedio de venta representa un “saldo más anímico que económico, porque recomponer lo perdido con un aumento 1,3 por ciento es muy difícil. Es un punto de partida. Nosotros decíamos que si empatábamos con las ventas del año pasado lo veiríamos con satisfacción por como venía de noviembre con 4,1 negativo. Por lo cual este 1,3 es positivo”.

En declaraciones a LT8 , el titular de Asociación Empresaria local precisó que “hubo dos o tres rubros que pegaron fuerte e impulsaron las ventas. En el análisis vemos que para el 45 o 46 por ciento vemos que las ventas fueron muy iguales. Para un 32 o 33 por ciento, mejoró; y para un 20 y pico por ciento les fue peor. Hubo una fuerte tracción en dos o tres rubros que dieron esta cifra del 1,3 por ciento”.

Diab sostuvo que el ticket promedio de ventas “no aumentó” con relación al año pasado. “El ticket promedio es de 34 o a 60 mil pesos. Hubo más ventas de productos que por valor. En líneas generales, la gente buscó artículos de menor valor”.

De acuerdo con el informe de Came, uno de los rubros que más creció fue el de perfumería, pero también tuvo una fuerte caída juguetería. Diab estimó que "tal vez haya un cambio en el modo de consumo, pero también sabemos que el Día de Reyes, y algunos quizás se reserven para esa ocasión”.

Al ser consultado sobre cómo termina el año para el comercio en general, más allá de caso puntual de fiestas de fin de año, Diab consideró: “En general, el balance del año dará algo de positivo porque hubo un rebote, pero en la realidad de los bolsillos el impacto fue muy escaso. Tuvimos ventas negativas en casi todos los casos. El 1,3 positivo en Navidad no mueve demasiado la aguja. Seguimos esperando aquella recomposición o mejora que se anunció y la vemos difícil”.

Reforma laboral: apoyo con reservas

El Senado de la Nación iniciará en los primeros días de febrero el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral, una iniciativa que fue cuestionada en duros términos por todo el arco sindical. Pero qué tienen para decir desde la pequeña y mediana empresa frente a la posibilidad que los cambios en el régimen laboral no impacten en la generación de puestos de trabajo.

Diab, el principal referente de ese sector en Rosario, respondió: “Estamos a favor del espíritu de la reforma. Debe haber una actualización de las leyes laborales. Pero estamos convencidos que una ley laboral no genera por sí misma empleo. La reforma es necesaria, pero no suficiente. Vemos con reparo algunos artículos que podrían traer conflictos en el futuro. En general nos parece bien, pero en particular tenemos diferencias”.

“Vemos con reparo el tema de la ultraactividad, la negociación individual del convenio colectivo. Hay una serie de cuestiones más legales que vemos con preocupación”, subrayó Diab.