Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

La Línea de la Costa volverá a unir el área central con la zona norte todos los días desde este viernes 26 de diciembre

Con el verano ya inaugurado en Rosario, la Línea de la Costa comienza a funcionar todos los días. Este colectivo une el centro con la zona norte de la ciudad, donde muchos vecinos se trasladan en los días calurosos para realizar actividades en el río.

A partir de este viernes 26 de diciembre la Línea de la Costa circulará todos los días, con un servicio que comienza temprano por la mañana y finaliza a las 22 h. Antes, esta línea de colectivos interurbanos funcionaba solo viernes, sábados y domingos.

Con más detalle, el primer servicio de la Línea de la Costa parte a las 8 desde Rioja y Av. Belgrano y el último coche lo hace a las 22 desde Costa Alta. El recorrido transita por los principales corredores de la zona, permitiendo el trasbordo gratuito con otras líneas del sistema.

Más información de horarios y paradas habilitadas pueden consultarse en rosario.gob.ar , las redes de Movilidad Rosario o escribiendo a MuniBot al 3415440147.

La Línea de la Costa empieza a circular diariamente. El servicio conecta el área central con distintos puntos de la ribera de la ciudad.

Cómo es el recorrido de la Línea de la Costa

Ida: Desde Av. Belgrano y Rioja, por Av. Belgrano (calle lateral), Sgto Cabral, Urquiza, Entre Ríos, Santa Fe, Bv. Avellaneda (sentido Sur-Norte), Viaducto E. Pinasco, Bv. Avellaneda, Av. Centenario, Av. A. Frondizi, Av. C. Colombres, Av. Eudoro Carrasco, Galicia, Iriarte, P. Musto hasta Iturraspe.

Vuelta: Desde Pintor Musto e Iturraspe, por Pintor Musto, Av. Eudoro Carrasco, Av. C. Colombres, Av. A. Frondizi, Av. Centenario, Bv. Avellaneda, Viaducto E. Pinasco, San Lorenzo, Alsina, Córdoba, Alvear, San Lorenzo, Corrientes, Tucumán, Av. Belgrano (calle lateral-calle central) hasta Rioja.