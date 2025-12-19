La Capital | La Ciudad | vuelos

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

19 de diciembre 2025 · 13:29hs
Los vuelos desde Fisherton abren la puerta de un viaje directo al mar Caribe.

Los vuelos desde Fisherton abren la puerta de un viaje directo al mar Caribe.

En vísperas del final de la obra de ampliación del aeropuerto, este jueves comenzó la venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe. La ciudad contará con una conexión para ir a Punta Cana por menos de 800 dólares. Es el segundo enlace internacional que se suma tras el anuncio de los viajes sin escalas a Madrid.

La remodelación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas abrió una ruta de casi 8 horas en el aire para llegar a la República Dominicana. La aerolínea Arajet empezó a ofrecer pasajes a partir del 17 de junio con tres servicios por semana.

Además del viaje sin el costo adicional y la espera en Ezeiza o Aeroparque, la compañía brinda la posibilidad de acceder a otros destinos del Caribe con tarifas similares. La escala ya permite llegar a lugares como Cancún, Miami y la ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los vuelos entre Rosario y Punta Cana?

Los servicios más baratos de la ruta que une el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y Punta Cana se venden a 722,78 dólares por persona. Esta oferta sólo incluye un artículo de mano a bordo y no cuenta con la chance de modificar el vuelo o elegir el asiento.

La opción intermedia asciende a USD 797,68 por pasaje. En este caso se incorpora el despacho de un equipaje de mano en la cabina y otros beneficios. Si se añade una valija en la bodega, el precio final asciende a 819,08 dólares.

>> Leer más: Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

En esta instancia, Arajet decidió ofrecer tres servicios por semana con partidas desde Argentina cada miércoles, viernes y domingo. El vuelo de ida tarda 7 horas y 48 minutos a bordo de un Boeing 737-Max 8 con capacidad para llevar a unas 200 personas. El regreso tarda apenas un poco menos.

Actualmente, la aerolínea de bandera dominicana ofrece pagos en dólares con tres tarjetas de crédito distintas. También aparece la opción de programar pagos en cuotas hasta completar la reserva del pasaje.

Santa Fe abre nuevas rutas aéreas internacionales

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró el acuerdo con la compañía centroamericana porque "reposiciona a Rosario como un hub logístico, comercial y turístico". Luego señaló: "Cuando se abren nuevas rutas como estas, lo que le estamos dando a nuestra provincia es la posibilidad de nuevas inversiones, de que tengamos cada vez más turismo receptivo. Rosario también es la puerta de entrada a la región".

El plan de Arajet contempla la posibilidad del trasbordo para alcanzar otros 13 destinos internacionales sin pasar por Aeroparque o Ezeiza. La vicepresidenta de Alianzas Corporativas, Mercedes Martínez Ballesty, anticipó que habrá enlaces para ir a Nueva York y otros otros destinos en Centroamérica.

Por su parte, Puccini ratificó que la aeroestación de Fisherton volverá a operar desde el 29 de diciembre. Entre otras mejoras, la terminal contará con nuevas mangas y se convertirá en la plaza más importante de Argentina después de Ezeiza en lo que respecta a infraestructura.

"Va a contar con un balizamiento que no tienen otros aeropuertos, que va a elevarnos a la categoría 3 para que aviones de mayor fuselaje puedan estar aterrizando y despegando aún en condiciones climáticas adversas", subrayó. Luego anticipó: "Eso nos va a posicionar con máxima seguridad aquí".

Noticias relacionadas
En verano hay que estar más atentos al pisar descalzos o con ojotas ya que pueden clavarse objetos contaminados 

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

por que un globo aerostatico aparecio en el cielo de rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El predio del exProcrear que se subasta en Santa Fe tiene solo un avance de construcción del 33%

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo último

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Ovación
Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano
Ovación

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Policiales
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Policiales

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

La Ciudad
Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos
Salud

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Por Ruth Oitana
La Región

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre