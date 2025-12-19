Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

En vísperas del final de la obra de ampliación del aeropuerto, este jueves comenzó la venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe . La ciudad contará con una conexión para ir a Punta Cana por menos de 800 dólares . Es el segundo enlace internacional que se suma tras el anuncio de los viajes sin escalas a Madrid .

La remodelación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas abrió una ruta de casi 8 horas en el aire para llegar a la República Dominicana. La aerolínea Arajet empezó a ofrecer pasajes a partir del 17 de junio con tres servicios por semana.

Además del viaje sin el costo adicional y la espera en Ezeiza o Aeroparque, la compañía brinda la posibilidad de acceder a otros destinos del Caribe con tarifas similares. La escala ya permite llegar a lugares como Cancún, Miami y la ciudad de México.

Los servicios más baratos de la ruta que une el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y Punta Cana se venden a 722,78 dólares por persona . Esta oferta sólo incluye un artículo de mano a bordo y no cuenta con la chance de modificar el vuelo o elegir el asiento.

La opción intermedia asciende a USD 797,68 por pasaje. En este caso se incorpora el despacho de un equipaje de mano en la cabina y otros beneficios. Si se añade una valija en la bodega, el precio final asciende a 819,08 dólares.

>> Leer más: Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

En esta instancia, Arajet decidió ofrecer tres servicios por semana con partidas desde Argentina cada miércoles, viernes y domingo. El vuelo de ida tarda 7 horas y 48 minutos a bordo de un Boeing 737-Max 8 con capacidad para llevar a unas 200 personas. El regreso tarda apenas un poco menos.

Actualmente, la aerolínea de bandera dominicana ofrece pagos en dólares con tres tarjetas de crédito distintas. También aparece la opción de programar pagos en cuotas hasta completar la reserva del pasaje.

Santa Fe abre nuevas rutas aéreas internacionales

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró el acuerdo con la compañía centroamericana porque "reposiciona a Rosario como un hub logístico, comercial y turístico". Luego señaló: "Cuando se abren nuevas rutas como estas, lo que le estamos dando a nuestra provincia es la posibilidad de nuevas inversiones, de que tengamos cada vez más turismo receptivo. Rosario también es la puerta de entrada a la región".

El plan de Arajet contempla la posibilidad del trasbordo para alcanzar otros 13 destinos internacionales sin pasar por Aeroparque o Ezeiza. La vicepresidenta de Alianzas Corporativas, Mercedes Martínez Ballesty, anticipó que habrá enlaces para ir a Nueva York y otros otros destinos en Centroamérica.

Por su parte, Puccini ratificó que la aeroestación de Fisherton volverá a operar desde el 29 de diciembre. Entre otras mejoras, la terminal contará con nuevas mangas y se convertirá en la plaza más importante de Argentina después de Ezeiza en lo que respecta a infraestructura.

"Va a contar con un balizamiento que no tienen otros aeropuertos, que va a elevarnos a la categoría 3 para que aviones de mayor fuselaje puedan estar aterrizando y despegando aún en condiciones climáticas adversas", subrayó. Luego anticipó: "Eso nos va a posicionar con máxima seguridad aquí".