Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

Si se concreta, la transferencia le dejaría un porcentaje del 20 por ciento al equipo del parque por la plusvalía

Newell's podría recibir una pequeña comisión en caso de que se concrete la transferencia de un exjugador rojinegro formado en la cantera a un club de la Major League Soccer. El futbolista se fue este año a México, pero ahora cambiará de club y también de país.

Se trata de Tomás Jacob, quien fue transferido por Newell's al Necaxa en unos tres millones de dólares, con una plusvalía del 20 por ciento. El defensor se fue a mitad de la temporada y tuvo algunos buenos desempeños en el equipo mexicano, al que sin embargo no le fue bien en la liga de su país.

Jacob jugó 17 partidos en Necaya y marcó un gol. Pero, según informan medios mexicanos, su carrera continuará en Atlanta United, el equipo de la Major League Soccer que conduce el rosarino y leproso Gerardo "Tata" Martino.

De México al Atlanta United

De acuerdo a lo que trasciende en México, el pase se hará en unos cinco millones de dólares y Jacob firmará contrato con el Atlanta United hasta fines de 2029, con la posibilidad de extenderlo un año más.

Si la cifra de la transferencia se confirmara, Newell's tendría que cobrar un porcentaje por la plusvalía: sería el 20 por ciento de dos millones, ya que al venderlo a Necaxa así quedó establecido.

Jacob debutó en la primera división de Newell's en 2021, pero recién en el primer semestre de 202 se consolidó en el primer equipo de la mano de Cristian Fabbiani. Tuvo buenos rendimientos como defensor, pero también en otras posiciones. Y esa tarea lo puso en la vidriera hasta que Necaxa se lo llevara.

Si el pase se concreta, Jacob se sumará a otro ex-Newell's en el plantel del Atlanta United: Lucas Hoyos. El arquero firmó un contrato por un año con opción a extenderlo por un año y medio más. También fue pedido por Martino.