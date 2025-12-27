La Capital | Ovación | Newell's

Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

Si se concreta, la transferencia le dejaría un porcentaje del 20 por ciento al equipo del parque por la plusvalía

27 de diciembre 2025 · 18:18hs
Tomás Jacob

Marcelo Bustamante / La Capital

Tomás Jacob, el ex-Newell's que Gerardo Martino se llevará al Atlanta United. 

Newell's podría recibir una pequeña comisión en caso de que se concrete la transferencia de un exjugador rojinegro formado en la cantera a un club de la Major League Soccer. El futbolista se fue este año a México, pero ahora cambiará de club y también de país.

Se trata de Tomás Jacob, quien fue transferido por Newell's al Necaxa en unos tres millones de dólares, con una plusvalía del 20 por ciento. El defensor se fue a mitad de la temporada y tuvo algunos buenos desempeños en el equipo mexicano, al que sin embargo no le fue bien en la liga de su país.

Jacob jugó 17 partidos en Necaya y marcó un gol. Pero, según informan medios mexicanos, su carrera continuará en Atlanta United, el equipo de la Major League Soccer que conduce el rosarino y leproso Gerardo "Tata" Martino.

Leer más: El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

De México al Atlanta United

De acuerdo a lo que trasciende en México, el pase se hará en unos cinco millones de dólares y Jacob firmará contrato con el Atlanta United hasta fines de 2029, con la posibilidad de extenderlo un año más.

Si la cifra de la transferencia se confirmara, Newell's tendría que cobrar un porcentaje por la plusvalía: sería el 20 por ciento de dos millones, ya que al venderlo a Necaxa así quedó establecido.

Jacob continuarásu carrera en el Atlanta United, el equipo de la MLS que conduce el rosarino y leproso Gerardo Martino Jacob continuarásu carrera en el Atlanta United, el equipo de la MLS que conduce el rosarino y leproso Gerardo Martino

Jacob debutó en la primera división de Newell's en 2021, pero recién en el primer semestre de 202 se consolidó en el primer equipo de la mano de Cristian Fabbiani. Tuvo buenos rendimientos como defensor, pero también en otras posiciones. Y esa tarea lo puso en la vidriera hasta que Necaxa se lo llevara.

Leer más: Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Si el pase se concreta, Jacob se sumará a otro ex-Newell's en el plantel del Atlanta United: Lucas Hoyos. El arquero firmó un contrato por un año con opción a extenderlo por un año y medio más. También fue pedido por Martino.

Noticias relacionadas
El Colo Ramírez está a un paso de concretar su esperado regreso a Newells.

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

El uruguayo Méndez retornó a Newell’s y ante este panorama de complicaciones crecieron sus chances de poder jugar.

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Gómez Mattar junto a Soldini y Boero en la firma de la extensión del contrato del jugador con Newells.

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dupla técnica de Newells se presentaría ante la sociedad Leprosa en un amisotoso en el Parque.

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Ver comentarios

Las más leídas

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Lo último

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Es de Central y muy amigo de Messi, y jugará con el capitán de la selección en Inter Miami

Es de Central y muy amigo de Messi, y jugará con el capitán de la selección en Inter Miami

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

La aeroestación podrá recibir a aviones de mayor porte y se pone en marcha una nueva estructura para arribos y embarques internacionales

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas
Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días
La Ciudad

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Ovación
Se formó y jugó en Newells, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso
OVACIÓN

Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

Se formó y jugó en Newells, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas

En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Policiales
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
Policiales

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

La Ciudad
Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas
La Ciudad

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil