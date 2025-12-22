Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal

El Aeropuerto Internacional Rosario ampliará su conectividad con vuelos directos a distintos países desde el 30 de diciembre

Cada vez faltan menos días para la esperada reapertura del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR). En este contexto, las autoridades continúan confirmando la llegada de vuelos directos a destinos internacionales, una noticia que genera expectativa entre los rosarinos.

En este sentido, a los destinos que históricamente operaron en la terminal aérea se sumaron nuevas proyecciones internacionales que buscan potenciar la conectividad de la ciudad. Desde el gobierno de Santa Fe confirmaron que habrá vuelos directos entre Rosario y Punta Cana , y entre Rosario y Madrid, cuyos pasajes ya están a la venta.

Además, en las últimas horas, el gobierno provincial aseguró que tiene otras dos destinos internacionales en evaluación , con el objetivo de continuar fortaleciendo la actividad del aeropuerto una vez finalizadas las obras.

A continuación, un resumen de las rutas internacionales que tendrá el Aeropuerto de Rosario tras su reapertura.

¿Cuántos vuelos internacionales habrá en el aeropuerto de Rosario?

A partir del martes 30 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Rosario contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.

La oferta actual casi triplica la cantidad de conexiones directas que existían el año pasado, cuando operaban apenas 17 vuelos internacionales. En la actualidad, Rosario dispone de vuelos directos hacia tres países, con los siguientes destinos: Panamá, Lima (Perú) y varias ciudades de Brasil, entre ellas Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.

De cara al segundo semestre, se incorporarán los vuelos directos a Punta Cana, con la aerolínea Arajet, que comenzó a ofrecer pasajes desde el 17 de junio, con tres frecuencias semanales. Además, desde el 1° de octubre de 2026, se sumará la ruta directa Rosario–Madrid, que será operada por la compañía World2Fly, cuyos pasajes ya están a al venta.

Asimismo, según confirmó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, comenzaron las negociaciones con distintas aerolíneas para sumar vuelos directos a Chile y Paraguay, lo que permitiría ampliar aún más la conectividad internacional del aeropuerto.

¿Cuánto cuestan los vuelos entre Rosario y Punta Cana?

Los servicios más baratos de la ruta que une el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y Punta Cana se venden a 722,78 dólares por persona. Esta oferta sólo incluye un artículo de mano a bordo y no cuenta con la chance de modificar el vuelo o elegir el asiento.

La opción intermedia asciende a USD 797,68 por pasaje. En este caso se incorpora el despacho de un equipaje de mano en la cabina y otros beneficios. Si se añade una valija en la bodega, el precio final asciende a 819,08 dólares.

En esta instancia, Arajet decidió ofrecer tres servicios por semana con partidas desde Argentina cada miércoles, viernes y domingo. El vuelo de ida tarda 7 horas y 48 minutos a bordo de un Boeing 737-Max 8 con capacidad para llevar a unas 200 personas. El regreso tarda apenas un poco menos.

Actualmente, la aerolínea de bandera dominicana ofrece pagos en dólares con tres tarjetas de crédito distintas. También aparece la opción de programar pagos en cuotas hasta completar la reserva del pasaje.

¿Cuánto cuestan los vuelos directos entre Rosario y Madrid?

El servicio completo de clase turista para el vuelo directo entre Rosario y Madrid se vende a 1.247 euros. Este precio incluye una pieza de equipaje en la bodega, el cambio de fecha sin costo adicional hasta un día antes del despegue y reembolsos hasta la semana previa con una penalización.

El vuelo hacia Europa tarda 11 horas y 35 minutos sin escalas. El Airbus A350-900 parte a las 20 y llega a Barajas a las 12.35 del día siguiente. La tripulación de World2Fly realiza el recorrido inverso a las 10.25 de la mañana española para llegar a las 18 de la hora argentina con sesenta minutos más de viaje.

La aerolínea permite hacer reservas con un máximo de 320 días de antelación. En esta etapa inicial de comercialización sólo se permite el pago con tarjetas de débito o crédito de dos empresas líderes del mercado internacional.

El pasaje más barato de ida y vuelta sólo permite cargar una pieza de equipaje de mano en la cabina. Los cambios de fecha hasta siete días antes tienen una penalización de 150 euros y no hay reembolsos disponibles.

¿Qué se sabe sobre los vuelos hacia Chile y Paraguay?

En diálogo con LT8, Gustavo Puccini mencionó la posibilidad de retomar los vuelos directos a Santiago de Chile. La primera compañía que mostró interés en ofrecer este servicio fue Jetsmart, una aerolínea low cost que ya tiene experiencia de operaciones en Rosario.

La firma trabajó en la ciudad hasta octubre de 2021, a fines del segundo año desde la declaración de la pandemia de coronavirus. A diferencia de la nueva propuesta para viajar a la capital trasandina, en esa oportunidad se dedicó a recorrer la ruta hacia Neuquén, una plaza atada al desarrollo de inversiones en Vaca Muerta. En aquel momento también se ofrecieron servicios para llegar a otros destinos de cabotaje como Mendoza e Iguazú.

Por otro lado, el funcionario señaló que la ronda de diálogo con las aerolíneas incluye la opción de vuelos directos a Paraguay. La conexión guaraní es una novedad sin antecedentes recientes en el mapa de viajes sin escalas en Aeroparque o Ezeiza.

El ministro santafesino destacó que el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas podrá recibir casi 5 millones de personas por año gracias a las recientes reformas. En esa línea destacó la necesidad de que "la provincia esté cada vez más conectada" y planteó: "Seguimos buscando destinos porque es lo que exige esta nueva infraestructura".