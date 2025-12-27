La Capital | Ovación | Franco Colapinto

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El piloto argentino de Fórmula 1 está de vacaciones en el país antes de volver a la actividad. Se sacó fotos con varios fanáticos en un supermercado de barrio

27 de diciembre 2025 · 16:26hs
Franco Colapinto sorprendió a todos en un supermercado de San Andrés de Giles

Franco Colapinto sorprendió a todos en un supermercado de San Andrés de Giles, donde su padre Aníbal, que lo acompaña en la imagen, es cliente habitual.

Franco Colapinto volvió a Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha los últimos días del año para tomarse unas merecidas vacaciones tras un año extenuante, tanto por lo que implica mantenerse en la categoría como por lidiar con lo que fue el A525 de Alpine, uno de los peores autos de la parrilla.

Su rendimiento en la pista da que hablar y muchos lo ubican como un piloto con muchísimo futuro dentro de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, en esta ocasión quedó en boca de todos ya que fue a un supermercado de barrio en la localidad de San Andrés de Giles, a unos 100 kilómetros de Capital Federal, junto a su padre Aníbal.

El piloto argentino está de vacaciones en el país y decidió tomarse unos días en un campo que tiene su padre en esa localidad. A la hora de buscar provisiones, Franco y Aníbal no dudaron en ir al supermercado del que es habitué el padre del piloto y las fotos no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Una selfie inolvidable con Franco Colapinto

En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social: fue a un recital de Airbag, jugó al pádel con Carlos Tévez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

Alejado del ruido, tanto de los motores y el show de la Fórmula 1 como de la gran ciudad, en esta ocasión se pudo ver a un Colapinto totalmente distendido, eligiendo un corte de carne junto a su padre, comprando una chocolatada en caja y luciendo unas alpargatas, algo que revolucionó las redes.

G9J0efKWwAAe0TX

Lo mismo que ocurrió con su visita, y por ello se tomó el tiempo de sacarse fotos con todos los que se acercaron al supermercado, incluidos trabajadores.

La emoción del carnicero que atendió a Colapinto: "Es muy humilde"

Una de las fotos más viralizadas fue una selfie que se sacó Colapinto con el carnicero del supermercado, Nubile Maggi, quien reveló que Aníbal es cliente habitual del establecimiento porque tiene un campo en San Andrés de Giles. De todos modos, resaltó que es la primera vez que va al súper junto a su hijo.

“En un momento, le pregunto si podía sacarme una foto y me dijo: «Sí, claro, dame el teléfono que yo la saco». A mis amigos les digo que él se quiso sacar una foto conmigo”, relató entre risas a TN el carnicero, que se atesoró un recuerdo invaluable. Nubile fue muy respetuoso y aseguró que no quiso preguntarle nada sobre la Fórmula 1 "para no molestarlo", aunque afirmó que siempre siguió la categoría "pero mucho más ahora que está él”.

G9J0eolXsAA8wTb

“Se nota que es un chico humilde, pese a estar entre los 20 mejores pilotos del mundo, es un tipo sencillo. Fue una experiencia muy emocionante. Es una figura muy querida en todo el país y que justo haya elegido nuestro lugar en Giles es especial”, aseguró Nubile, quien también describió a Aníbal de una manera similar: "Es igual de sencillo. Generalmente lleva algún churrasco porque vive solo en el campo”.

Fórmula 1 2026 y un cambio histórico

Colapinto descansa en Argentina sabiendo que, a su regreso a los cuarteles que Alpine tiene en Enstone, deberá comenzar a probar, junto a su compañero Pierre Gasly, los nuevos autos de cara a la temporada 2026.

La Fórmula 1 no empezó la temporada 2026 y ya hay revuelo. Nadie lo confirmó oficialmente, pero hay protestas de varios equipos a la FIA para que controle los motores Mercedes, que usarán entre otros el Alpine de Franco Colapinto, y los Ford.

Más allá de infinidad de rumores y de versiones "oficiales", lo cierto es que no se conoció que existiera una denuncia concreta de uno o más equipos, ni tampoco una respuesta de la FIA. Pero el río suena y agua trae.

Resumiendo todo lo que se dijo estos días, y que fue tratado por periodistas serios de la Fórmula 1, los equipos Ferrari, Haas (usa motores Ferrari) y Audi (que debuta en el 2026, con su propio impulsor) habrían elevado una protesta a la FIA para que revisen los motores Mercedes y Ford.

>> Leer más: Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Los primeros impulsarán este año a cuatro equipos: el propio Mercedes, McLaren, Williams y ahora Alpine. Mientras que el regreso de Ford está asociado a los dos equipos de le bebida energizante: Red Bull y Racing Bulls.

No se habría expedido Aston Martin, que tendrá exclusivamente a los motores Honda, ni tampoco el debutante Cadillac, que usará los Ferrari hasta que en 2029 pueda empezar utilizar los propios.

Carlos Tevez y Franco Colapinto compartieron un partido de pádel en Nordelta.

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto espera tener en 2026 un Alpine con más competitividad en la Fórmula 1.

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

Tomás Jacob, el ex-Newells que Gerardo Martino se llevará al Atlanta United. 

Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

Enzo Giménez se ganó el cariño de los hinchas de Central y el club decidió hacer uso de la opción de compra.

En Central habrá continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas

