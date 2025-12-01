La Capital | La Ciudad | Rosario

Entusiasmo de agencias de viaje por la venta de vuelos Rosario-Madrid

"Vamos a tener una puerta de ingreso a Europa sin escalas", destacaron desde Arav. Los viajes comenzarán en octubre de 2026

1 de diciembre 2025 · 13:06hs
El aeropuerto de Rosario suma una nueva posibilidad para viajar

El aeropuerto de Rosario suma una nueva posibilidad para viajar, esta vez directo a Europa

Son altas las expectativas por la puesta en marcha de la conexión aérea entre Rosario y Madrid. Y este martes se dará el primer paso con el inicio de venta de los primeros tickets de la empresa World2Fly. Una oportunidad que el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y las agencias de viajes no quieren desaprovechar.

Lo celebramos porque después de mucho tiempo de no estar conectados, ahora vamos a tener una puerta de ingreso a Europa sin escalas”, señaló la presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Carmen Abad.

La representante de los agentes de viajes habló en LT8 e indicó que, además del transporte de pasajeros hacia España, la conexión se presenta como “una puerta que se abre para nuevos negocios y hay expectativas en cuanto a la posibilidad de recibir turistas españoles y de Europa en general”.

Según Abad, el vuelo Rosario-Madrid tardará entre 12 y 13 horas y, si bien los pasajes se venden a partir de mañana, el primer avión que conecte las dos ciudades volará en octubre de 2026. “Las características que tenemos es que es low cost o sea servicios básicos, pero que en Europa viene funcionando bien”, explicó Abad.

En este sentido, la presidenta de Arav adelantó el trabajo mancomunado que tiene con la Municipalidad de Rosario “para armar productos sólidos para la ciudad y toda la provincia para pensar a Rosario como un nodo de conexión para el resto del país” y alentó a sumar más vuelos internos que tengan a Rosario como destino: “Queremos que se vaya considerando la terminal como una escala en el interior para generar más rutas. Supongo que Aerolíneas tomará nota”.

La venta de pasajes

Autoridades de la compañía aérea World2Fly le confirmaron a La Capital que este martes comienza la venta de pasajes que unirán Rosario con Madrid, se trata de un hecho histórico que solo se dio de manera experimental hace casi 50 años.

Daniel Buil, director comercial de World2Fly, confió a este medio que se había anunciado el inicio de la actividad comercial para este lunes, pero que el expendio de pasajes se retrasó 24 horas “para no coincidir con las campañas de Black Friday y Cyber Monday". En tanto, "El inicio de la operación se mantiene para el 1º de octubre", confirmó Buil a este diario desde Madrid y dijo que los tickets estarán a la venta en el portal online de World2Fly.

La conexión aérea directa entre Rosario y Madrid ya venía avanzando a paso firme. A comienzos de octubre pasado, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el gobierno de Santa Fe firmó un convenio con la aerolínea española para concretar el primer vuelo sin escalas entre el aeropuerto rosarino y Europa, luego de intensas gestiones que habían comenzado algunos años antes. Este hecho histórico posiciona a Rosario como la tercera ciudad del país con este tipo de conectividad, detrás de Buenos Aires y Córdoba.

Por otro lado, destacó que en principio habrá que esperar un poco más para acceder a los vuelos a través de agencias de viajes, aunque eso es inminente. "Estamos trabajando contrarreloj para que así sea", sostuvo en función de que operadores turísticos y agencias puedan acceder al inventario de las tarifas a través de los sistemas de venta Amadeus y Sabre, y así ofrecer la conexión. "Si no llegamos al martes, será en los próximos días, lo antes posible", enfatizó. Es que "ha surgido algún problema técnico de último minuto, pero todavía estamos a tiempo", destacó.

Dos frecuencias semanales

Según se confirmó durante la rúbrica, habrá dos frecuencias semanales, martes y jueves. Los aviones, que conectarán ambas ciudades desde el 1º de octubre de 2026, tienen una capacidad de 432 asientos.

World2Fly forma parte del grupo turístico World2Meet (W2M), propiedad de Iberostar, y ya opera vuelos de largo alcance a destinos como México, República Dominicana y Cuba. En el país, buscará sumar operaciones de temporada enfocadas en el turismo del verano, a partir de acuerdos comerciales con cada terminal.

Cuándo se voló directo a Europa desde Rosario

Hay un antecedente de vuelo directo desde Rosario a Europa. Fue un 24 de agosto de 1981. Desde temprano, el aeropuerto de Rosario comenzó a recibir la afluencia constante de público a la espera del arribo del gigantesco Jumbo Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas. Las instalaciones de la terminal se colmaron rápidamente y no era para menos: nunca antes había llegado a la pequeña estación aérea una máquina de este porte y nadie quiso perderse la oportunidad de verla.

A las 17.43, el espectacular avión posó por primera vez su tren de aterrizaje sobre la pista del aeropuerto local y, luego, exactamente a las 20, con 45 minutos de retraso producto del desarrollo de los actos oficiales y la gran cantidad de gente que dificultaba la operatoria en el aeropuerto, el Boeing despegó con destino a Río de Janeiro, Madrid y Roma con 178 pasajeros y 16 tripulantes, tal como lo marcó la crónica de La Capital en aquel momento.

Fue una jornada histórica: la inauguración de la ruta transcontinental, de Rosario hacia el mundo. Un hecho que posibilitaron todos los integrantes de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), quienes, en algunos casos y en días posteriores tuvieron la posibilidad de abordar el vuelo para, una vez en Europa, tomar contacto con sus colegas del rubro y estrechar aún más lazos.

