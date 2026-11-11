¿Qué mensaje les envió el Papa León XIV a los presos?

El mensaje del Pontífice en la cárcel de Devoto se enfocó en el concepto de la experiencia del límite humano. Además, pidió proteger a los jóvenes de la criminalidad

El Papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido popularmente como la cárcel de Devoto , donde encabezó un encuentro con detenidos y autoridades. En la visita, envió un mensaje a los detenidos y a la sociedad, pidió alejar a los jóvenes de la criminalidad y que el ambiente carcelario sea más humano y ayude a la reinserción.

Se enfocó en que la experiencia del límite humano —como el sufrimiento, los errores y la reclusión— no debe verse únicamente como un defecto o una tragedia definitiva.

A través de ese estado de vulnerabilidad, las personas tienen la oportunidad de iniciar una profunda conversión espiritual, reconciliándose con Dios y transformando su dolor en un camino de aprendizaje y esperanza.

También interpeló al personal penitenciario y a los agentes pastorales, animándolos a ver su labor cotidiana y el trato humanitario como una obra esencial de misericordia y crecimiento.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad argentina para fomentar la compasión, proteger a los jóvenes de la criminalidad y promover el bienestar común reconociendo que todos formamos parte de una misma familia.

Los textuales del Papa León XIV

“Queridos hermanos, esto significa que aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, la situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para reiniciar sus vidas, como nos han compartido en los testimonios”.

“Precisamente en los momentos en los que el límite se hace tangible en nuestra vida, podemos hallar una nueva sabiduría, sentir el afecto de las personas y experimentar la presencia del Señor”.

Así fue el encuentro del papa León XIV con los internos de la cárcel de Devoto. pic.twitter.com/38nu4ZCdEZ — Corta (@somoscorta) November 11, 2026

“El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”.

“Sé de sus sufrimientos por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno; y parecería que todo eso es una herida abierta, imposible de sanar. Por eso, con mayor razón, quisiera resaltar que la cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos”.

“Pidamos a Jesús cautivo que les conceda a todos fortaleza y sabiduría para que este tiempo de soledad y de aislamiento no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación”.

“Al personal del Servicio Penitenciario y a todos los profesionales y voluntarios que desempeñan su trabajo en las cárceles de este país, así como a los agentes pastorales que las visitan: quisiera recordarles que ese desafío que les puede inducir a pensar, por ejemplo, en que nada va a cambiar para bien o a verse impotentes ante las estructuras de pecado y de muerte, ante los engaños y la corrupción que no desaparecen, sino que se refuerzan bajo distintas formas de agresividad: ese desafío es también una posibilidad de crecimiento y superación”.

"Los aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples desafíos que se les presentan cada día, para que este ambiente pueda ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad.

“Acompañemos especialmente a nuestros niños y jóvenes. Eduquémoslos en los valores auténticos. Cuidémoslos, protejámoslos para que no caigan en las nefastas redes de la criminalidad”.