"La droga es una pandemia": los testimonios de presos que emocionaron a León XIV en Devoto

Cristian, Maximiliano y Reinaldo compartieron sus historias de vida durante la visita del Pontífice al penal porteño. Qué dijeron

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La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto estuvo marcada por los testimonios de tres hombres que compartieron sus historias de vida frente al Pontífice. Las adicciones, la pérdida de los vínculos familiares, el arrepentimiento y la posibilidad de reconstruir el futuro fueron algunos de los temas que atravesaron los relatos de los presos .

Cristian, de 29 años, y Maximiliano, de 32, contaron cómo el consumo de drogas y alcohol los llevó a atravesar situaciones difíciles y a alejarse de sus seres queridos. Reinaldo, de 44 años, compartió una historia diferente: después de recuperar su libertad, regresó para contar cómo encontró en la pastoral carcelaria y en la fe un camino para transformar su vida.

Cristian fue el primero en tomar la palabra ante León XIV. Tiene 29 años y permanece detenido desde 2025. Durante su testimonio contó que atravesó un período de situación de calle y que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a cometer delitos para sostener su adicción. "Todo ello terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo", relató.

También recordó las noches posteriores a su detención, cuando no lograba dormir y pensaba en los consejos de su madre: "La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo".

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Ya en el penal, explicó, comenzó a acercarse a la capilla y encontró en la religión un espacio para reconstruir su vida. "Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino", contó.

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Cristian dijo que ese acercamiento le permitió recuperar valores y volver a experimentar paz, alegría y amor. También pidió perdón por sus errores y por el daño que pudo haber causado a otras personas.

El joven aseguró que está próximo a recuperar su libertad y que espera comenzar una nueva etapa, conseguir trabajo, tener su propia vivienda y volver a la Iglesia. Antes de terminar, dejó un mensaje: "Siempre hay una salida, y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante. Hay una nueva vida por vivir".

Maximiliano habló sobre drogas, alcohol y tiempo perdido con sus hijas

El segundo testimonio fue el de Maximiliano, de 32 años. Contó que durante muchos años su vida estuvo marcada por el consumo de drogas y alcohol, las noches sin dormir y el alejamiento de su familia. "Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas, que ya no vuelve", expresó.

El hombre relató que su detención significó un punto de inflexión: "Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba".

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En la cárcel comenzó a asistir a la capilla y, según contó, allí se reencontró con Jesús y con recuerdos de su infancia. Dijo que volvió a sentirse amado por Dios y que pudo reconocer aspectos de sí mismo que había dejado de lado.

"Hoy quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas viviendo una realidad sana y no una fantasía", manifestó. También expresó su deseo de demostrarles a sus hijas que podía cambiar y construir una vida diferente.

Reinaldo volvió a Devoto tras recuperar su libertad: "Una nueva vida es posible"

El último en compartir su historia fue Reinaldo, de 44 años, quien ya recuperó su libertad y regresó a la cárcel de Devoto para contar su experiencia ante el Papa.

"Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, porque si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada. El escenario en donde Jesús, nuestro Señor y amigo, me propuso una nueva oportunidad, una nueva vida", comenzó.

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A diferencia de los otros testimonios, Reinaldo explicó que quería poner el foco en el presente y en el acompañamiento que recibió durante su tiempo en el penal.

"Quiero hablar de algo que considero aún mayor, que es un abrazo y del presente. Abrazo que otorga paz para sanar el alma y el presente que acontece cuando elegimos depositar nuestra fe en Jesús", expresó.

"El abrazo de Jesús me devolvió el sentido de la vida"



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En ese sentido, destacó el trabajo de la pastoral carcelaria, a cargo de los padres Matías y Pablo, y de los voluntarios que los acompañaban semana a semana.

"El abrazo llegó por medio de la pastoral carcelaria, a cargo de los padres Matías y Pablo, y junto a todos sus voluntarios de todas las edades que se acercaban semana a semana para acompañarnos, demostrando que Cristo los eligió para expresarnos su amor", contó.

Al finalizar, dejó el mensaje que resumió su experiencia y que dio sentido a su regreso al penal: "Quiero contarles una buena noticia: una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, Él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos".