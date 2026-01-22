La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno La Nasa explicó todo al respecto del asteroide que acompaña al planeta en su órbita alrededor del Sol, apodado en redes como “segunda luna” 22 de enero 2026 · 10:46hs

Aunque parece una "segunda luna", el objeto que orbita cerca de la Tierra es un asteroide

En estos momentos, la Tierra da su vuelta alrededor del sol acompañada por lo que en medios y redes apodaron como “segunda luna”. Este fenómeno ha despertado la curiosidad de cientos de personas alrededor del mundo, por lo que la Nasa se encargó de explicar de qué se trata.

En realidad, el acompañante de la tierra no es otra luna. Sí, hay un objeto dando vueltas cerca de ella, pero no se trata de un satélite natural, sino más bien de un pequeño asteroide. Este fue descubierto hace años y los astrónomos lo identificaron como “2025 PN7”. Su tamaño reducido de entre 18 y 36 metros de diámetro, no representa ningún riesgo para el planeta.

Este objeto se comporta como un cuasi-satélite, ya que, pese a sus similitudes con los satélites, no cumple con todos los criterios para ser considerado uno. Pero la confusión es válida, ya que la forma en la que se mueve por el espacio lo ha hecho parecer una “segunda luna”. En efecto, 2025 PN7 sigue una órbita alrededor del Sol muy parecida a la de la Tierra, por lo que, desde ciertos ángulos, realmente parece que la acompaña en algunos períodos.

Al no ser un satélite, este cuerpo no queda atrapado por la gravedad de la Tierra, como le ocurre a la luna. Además, los especialistas explicaron que la distancia entre 2025 PN7 y el planeta varía considerablemente e, incluso en su punto más cercano, se encuentran a millones de kilómetros, muchos más que entre el planeta y su verdadera luna.

¿Hasta cuándo 2025 PN7 acompañará a la Tierra? Según calcularon los astrónomos, este asteroide viene acompañando a la Tierra durante décadas y podría mantener una presencia cercana hasta alrededor del año 2083. Luego, de forma gradual, es posible que 2025 PN7 se vaya alejando. Aunque no se trate de una "segunda luna", la Nasa mantiene estudios alrededor del fenómeno ya que resulta esencial conocer el entorno espacial cercano al planeta. Además, el análisis de 2025 PN7 permite comprender cómo interactúan los objetos cercanos a la Tierra dentro del sistema solar.