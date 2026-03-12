Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo es Semana Santa

Antes de la celebración católica habrá dos días de descanso consecutivos durante el mes de marzo. Todos los feriados que quedan en 2026

Fechas y esqeumas de feriados en Argentina durante el 2026

Luego de varias semanas desde el último feriado que hubo (Carnaval), muchos argentinos comienzan a revisar el calendario para planificar escapadas y aprovechar los próximos feriados. Uno de los descansos más esperados del año será Semana Santa, que en 2026 llegará a comienzos de abril.

Según el calendario oficial del Gobierno, la celebración religiosa se extenderá desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua).

La particularidad de este año es que coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que generará un fin de semana prolongado de cuatro días.

En Argentina, el esquema de feriados durante la Semana Santa será el siguiente:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible)

Domingo 5 de abril: Pascua

En otros años, el Jueves Santo suele ser considerado día no laborable, pero en 2026 coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.

A diferencia de otras celebraciones, Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario.

La Iglesia Católica establece que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por ese motivo, las fechas pueden variar entre fines de marzo y mediados de abril.

El próximo feriado en Argentina

Antes de Semana Santa, el próximo feriado nacional será el 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar.

Se trata de un feriado inamovible. En 2026 caerá martes.

A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno también estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, quienes puedan adherirse a la medida tendrán un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

El calendario completo de feriados que restan en 2026

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre