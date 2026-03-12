Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo es Semana Santa

Luego de varias semanas desde el último feriado que hubo (Carnaval), muchos argentinos comienzan a revisar el calendario para planificar escapadas y aprovechar los próximos feriados. Uno de los descansos más esperados del año será Semana Santa, que en 2026 llegará a comienzos de abril.
Según el calendario oficial del Gobierno, la celebración religiosa se extenderá desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua).
La particularidad de este año es que coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que generará un fin de semana prolongado de cuatro días.
Qué días serán feriado en Semana Santa 2026
En Argentina, el esquema de feriados durante la Semana Santa será el siguiente:
-
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional)
-
Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible)
-
Domingo 5 de abril: Pascua
En otros años, el Jueves Santo suele ser considerado día no laborable, pero en 2026 coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.
A diferencia de otras celebraciones, Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario.
La Iglesia Católica establece que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por ese motivo, las fechas pueden variar entre fines de marzo y mediados de abril.
>> Leer más: Semana Santa: qué días no se debe consumir carne y por qué
El próximo feriado en Argentina
Antes de Semana Santa, el próximo feriado nacional será el 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar.
Se trata de un feriado inamovible. En 2026 caerá martes.
A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno también estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, quienes puedan adherirse a la medida tendrán un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.
El calendario completo de feriados que restan en 2026
Diciembre
-
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
-
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
-
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)