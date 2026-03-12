La Capital | Información General | celulares

Robo de celulares: cómo denunciar a través del *910 y desactivar el teléfono

La línea busca eliminar la reutilización de smartphones robados. Cómo funciona y cómo bloquear el aparato. Qué es el número IMEI y para qué sirve

12 de marzo 2026 · 11:54hs
Celulares robados. Aconsejan denunciar el robo inmediatamente.

El robo de celulares es un delito frecuente en la Argentina. En cuestión de segundos, los amigos de lo ajeno inutilizan el aparato y la víctima queda no solo sin su teléfono sino además expuesta a que le roben datos personales. Luego, los celulares robados ingresan al mercado negro, donde se revenden: un negocio pujante y creciente.

En un intento por desarticular el mercado ilegal de reventa de celulares, llegó la línea *910, una forma para que las víctimas de un robo puedan denunciar y bloquear estos dispositivos al instante.

Cómo denunciar el robo del celular a través del *910

En caso de robo de un celular, es necesario marcar el *910, que es un servicio gratuito y disponible en todo el país. El mismo permite bloquear el dispositivo de manera inmediata tras un robo o extravío, llamando desde cualquier teléfono.

La vía de comunicación funciona las 24 horas, los 7 días, para todo el país. Hasta la llegada del *910, solo se podía bloquear la línea, pero a partir de este anuncio se cancela el teléfono físico.

Ocurre que se cancela el IMEI (International Mobile Station Equipment Identity, por sus siglas en inglés), de modo que el dispositivo no podrá funcionar con otro chip, algo que solía suceder hasta el momento.

Es por eso que en esa llamada al *910 para denunciar el robo no será necesario decir el IMEI, porque ya está a nombre del propietario.

Qué es el IMEI del celular

El IMEI es un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial. Se encuentra llamando al *#06#.

El robo de un celular conlleva múltiples inconvenientes, justamente por el almacenamiento de datos que los usuarios utilizan al momento de realizar pagos o transferencias.

El bloqueo impide que el celular funcione en cualquier red móvil de Argentina. La línea se suspende momentáneamente y puede recuperarse solicitando un nuevo chip. Los equipos denunciados como robados, perdidos o falsificados quedarán inutilizados para siempre.

Bloqueo del dispositivo móvil

El bloqueo del dispositivo impide que alguien más use la línea o el equipo robado. No es posible rastrear dónde está el celular.

No obstante, se puede recuperar el equipo y la línea. Hay que comunicarse con la empresa de telefonía para desbloquearlo, siguiendo un proceso de identificación y validación.

Ya estaba disponible en la web de Enacom (https://www.enacom.gob.ar/imei) la instancia para ingresar el IMEI del teléfono y consultar si el celular está bloqueado, poder bloquearlo o desbloquearlo según corresponda.

La gigante de venta y envío de productos desembolsará una millonada para ampliarse y la ciudad es uno de los puntos elegidos. Nueva nave en una zona estratégica

Por Facundo Borrego
