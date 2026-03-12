Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

El primer ministro describió como las relaciones entre personas del miso sexo como "actos contra natura”, junto a la necrofilia y la zoofilia

El parlamento de Senegal aprobó una nueva ley que endurece el castigo por la homosexualidad en el país, de mayoría musulmana, sumándose a una serie de naciones africanas que impusieron duras penas contra la comunidad LGBTQ+.

La nueva norma, que el primer ministro Ousmane Sonko presentó al parlamento el mes pasado, describe los actos homosexuales como “contra natura”. Duplica el castigo para los condenados, al pasar de penas de prisión de uno a cinco años a entre cinco y 10 años.

Casi todos los legisladores votaron a favor del proyecto de ley durante la última sesión plenaria, sin oposición y con tres abstenciones. Necesita la aprobación presidencial antes de convertirse en ley, y se espera ampliamente que el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, la rubrique.

En otro cambio, la ley castiga lo que denomina la “promoción” o la “financiación” de la homosexualidad, un intento de reprimir a organizaciones que apoyan a las minorías sexuales y de género.

Las multas por la infracción también se elevaron hasta un máximo de 10 millones de francos CFA (algo más de 17.000 dólares).

La ley clasifica la homosexualidad junto con la necrofilia y la zoofilia dentro de los delitos de “actos contra natura”. Aunque también castiga a cualquiera que acuse a una persona de actos homosexuales “sin pruebas”.

Las leyes que proscriben la homosexualidad son comunes en toda África: más de 30 de los 54 países criminalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Senegal se suma a países como Kenia, Sierra Leona y Tanzania, donde las penas pueden incluir diez o más años de prisión. En Somalia, Uganda y Mauritania, el delito puede conllevar la pena de muerte.

La ley cumple una promesa de campaña del primer ministro, quien había intentado promoverla sin éxito cuando estaba en la oposición.