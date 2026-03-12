La Capital | Economía | Olivares

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

En el marco de Expoagro, el ministro de Economía destacó que los créditos a tasa subsidiada busca "dar más capacidad de resiliencia al productor hasta que se revierta el ciclo". Señaló que la actividad no mejora y alertó sobre el impacto en la recaudación

12 de marzo 2026 · 22:20hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Pablo Olivares, firma convenios crediticios en Expoagro, junto al gobernador Pullaro.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, aseguró que la actividad económica no mejora, más allá de algunos sectores puntuales como el agropecuario, y advirtió que las cuentas públicas sienten el impacto de la caída de la recaudación y la coparticipación. Al mismo tiempo, consideró que “hay que acompañar a las empresas” y “no dejar libradas las cosas a una lógica darwinista en la que los empleos simplemente caen”.

En el marco de Expoagro, donde el martes participó de la inauguración del stand santafesino, Olivares se refirió al cierre de empresas y la caída de puestos de trabajo. “Más allá del sector agropecuario y algún otro sector, vemos que todavía no se da una mejora en la actividad”, señaló. Y objetó la visión del gobierno nacional sobre la existencia de un proceso de "destrucción creativa", por el cual algunos sectores crearán más empleos de los que se destruyen.

“El tejido social no es un balance frío y reacciona según cómo se den las cosas, si al principio solo vemos destrucción, la dinámica social y las expectativas de negocios pueden cambiar”, explicó. Y consideró que “no hay que dejar las cosas libradas a una lógica darwinista en la que los empleos que pierden sentido simplemente caen, hay que acompañar a las empresas para que se reconviertan y encuentren otros mercados con esos mismos empleos”.

Oferta de crédito

El ministro participó del lanzamiento de una nueva línea de créditos para inversión y capital de trabajo con tasas subsidiadas por el Estado provincial. “En cada expo sumamos un hito nuevo, en esta podemos destacar la firma de convenios de financiamiento con ocho grandes actores, tanto bancarios como del mercado de capitales, a los que se suma el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)”, describió.

Aseguró en ese sentido que “Santa Fe nunca había tenido una propuesta de financiamiento con subsidios de tasa a través de tal cantidad de entidades y medios, ampliamos el ancho de banda con el objetivo de llegar al productor de la forma que le sea más cómoda, ya que muchos se sienten cómodos trabajando con una entidad específica”. Con la nueva estrategia, “hoy cualquier pyme en cualquier punto de la provincia puede tener acceso a estas líneas de financiamiento”.

Por los convenios firmados, los bancos se avienen a tener una tasa común, por debajo de la cual se subsidian 10 puntos. “Estamos hablando de tasas que están por debajo del 30%, muy competitivas: en algunos casos, como la compra de maquinaria, estamos por debajo del 20%”, explicó. En términos de subsidios anuales, indicó que significa una erogación de casi unos 18.000 a 20.000 millones de pesos.

Olivares subrayó que estas líneas “resumen nuestra política de apostar a la producción con menos impuestos y más financiamiento ya que los bancos no van a pagar Ingresos Brutos por este financiamiento al estar incluido entre las herramientas de la ley tributaria”. Tiene, dijo, un doble impacto: “Bajamos la carga tributaria al financiamiento y damos el subsidio de tasa”.

La resistencia

Si bien reconoció que esta asistencia no es contracíclica en el sentido de reactivar la demanda agregada, sí otorga “mayor capacidad de resiliencia al productor hasta que se dé la reversión del ciclo”.

“Estas líneas son para invertir o para capital de trabajo, el concepto de capital de trabajo es lo suficientemente amplio para resolver cuestiones de cobrabilidad, descalces transitorios, ampliar bienes de cambio o la capacidad crediticia activa”, detalló.

Como parte de estos mecanismos de apoyo, Olivares adelantó que espera el OK de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que el el Fondo de Garantía anunciado en 2025 pueda empezar a dar los primeros avales.

Plan de desendeudamiento

El tema crediticio se torna crítico no solo para las empresas sino también para los hogares. En ese contexto, el Ministerio de Economía trabaja en un plan de “desendeudamiento” de empleados públicos provinciales.

“Estamos reconociendo un problema que existe en todo el país, que es un alto nivel de morosidad bancaria y no bancaria sobre todo en las deudas de las familias”, explicó. Y agregó: “En los últimos tres años hubo tasas de interés por encima de la inflación, lo que hace que la deuda crezca al acumular más plazo; estamos procurando un financiamiento más bajo que les permita cancelar deudas caras, pero también tratando de poner un límite para que en adelante se cuiden”.

