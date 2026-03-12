Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Mojtaba Jamenei no se mostró en público pero prometió vengar a los muertos en la guerra y prolongar los ataques

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, habría sufrido una fractura en el pie y otras heridas menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, según dijeron fuentes en Medio Oriente.

Además de la quebradura del hueso en el pie, Jamenei tendría un moretón alrededor del ojo izquierdo y heridas menores en la cara.

En medio de los diversos rumores sobre sus lesiones (algunas versiones indicaban que habría perdido una pierna, mientras que desde Irán afirmaron que solamente sufrió heridas leves), el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, dijo a The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, el fallecido líder supremo Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Las amenazas del líder supremo

Desde que fue anunciado como sucesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei no se mostró públicamente, pero este jueves difundió un comunicado en el que prometió mantener los ataques contra los países árabes del Golfo y utilizar el cierre efectivo del estratégico estrecho de Ormuz como palanca contra Estados Unidos e Israel.

En su primera declaración pública desde que asumió, Mojtaba Jamenei, de 56 años, prometió vengar a los muertos en la guerra, incluidos los de un ataque contra una escuela que mató a más de 165 personas.

Jamenei es cercano a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y es visto como una persona menos dispuesta a ceder que su padre. Se desconoce su paradero, y probablemente sea un objetivo principal para Estados Unidos e Israel.

La declaración, leída por un presentador de noticias de la televisión estatal, señaló una disposición a continuar la guerra que interrumpió los suministros energéticos globales, los viajes internacionales y la relativa seguridad de la que gozaban los Estados árabes del Golfo. Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética en el golfo Pérsico habían disparado antes el petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

Irán intenta provocar suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel a detener sus bombardeos, que iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Trump promete que va a "terminar el trabajo"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “terminar el trabajo”, aunque afirmó que Irán está “prácticamente destruido”. Agregó en una publicación en redes sociales que garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear era una prioridad más alta que el alza de los precios del petróleo.

El ejército de Estados Unidos indicó el jueves que las fuerzas estadounidenses ya atacaron más de 6.000 objetivos desde que comenzó la operación contra Irán, incluidos más de 30 buques colocadores de minas.

Milicianos del grupo político-paramilitar Hezbolá respaldados por Irán, por su parte, lanzaron unos 200 cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel cuando sonaban las sirenas y en otras zonas se oían fuertes explosiones por la interceptación de misiles iraníes. Israel lanzó otra ola de ataques sobre Teherán y en Líbano, donde murieron 11 personas.