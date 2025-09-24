La Capital | Información General | Nasa

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Sería en febrero próximo. Es parte del programa Artemis, que busca en un futuro alunizar astronautas y finalmente establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar

24 de septiembre 2025 · 21:07hs
Los astronautas Reid Wiseman

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

 

La Nasa anunció que espera enviar a un grupo de cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna en febrero de 2026. La última vez que se realizó una misión tripulada al satélite de la Tierra fue hace 52 años, en diciembre de 1972.

Artemis II es la segunda misión del programa Artemis, cuyo objetivo es el alunizaje de astronautas y finalmente establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar.

Lakiesha Hawkins, administradora asociada adjunta interina de la Nasa, afirmó que sería un momento importante en la exploración espacial humana. "Juntos, tenemos un asiento en primera fila para presenciar la historia", sentenció.

Hawkins remarcó que "la ventana de lanzamiento podría abrirse el 5 de febrero", pero enfatizó: "La seguridad es nuestra máxima prioridad".

El director de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, explicó que el potente sistema de cohetes construido para llevar a los astronautas a la Luna, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), estaba prácticamente listo para funcionar. Solo faltaba completar la cápsula tripulada, llamada Orión, conectada al SLS y realizar las pruebas en tierra.

La primera misión Artemis duró 25 días y contempló el lanzamiento de una nave espacial sin tripulación en noviembre de 2022. En ella, la nave orbitó la Luna y reingresó a la atmósfera terrestre. Si bien la misión fue un éxito, se presentaron problemas con el escudo térmico al reingresar la nave a la atmósfera terrestre, que ya estarían solucionados.

El lanzamiento de Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de ida y vuelta de diez días a la Luna y de regreso a la Tierra. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (los tres de la Nasa) y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense), no alunizarán, aunque serán la primera tripulación en viajar más allá de la órbita baja terrestre desde el Apolo 17 en 1972.

El director de vuelo principal de Artemis II, Jeff Radigan, explicó que la tripulación tendrá el récord de ser las personas que más lejos hayan estado del planeta Tierra. "Irán al menos 9.200 kilómetros más allá de la Luna, una altitud mucho mayor que la de misiones anteriores", indicó.

El objetivo de la misión es probar los sistemas del cohete y la nave espacial para preparar el terreno para un alunizaje.

Por Mariano D'Arrigo
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's