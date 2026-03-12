La Capital | Economía | producción

La producción y el empleo industrial volvieron a caer durante enero en Santa Fe

El nuevo informe de Fisfe reportó una caída de casi 10% en la actividad durante el primer mes del año. La participación de la industria en las exportaciones santafesinas está en un piso histórico. Se peridieron más 8 mil empleos registrados en el sector

12 de marzo 2026 · 22:21hs
Dos tercios de las ramas fabriles de la provincia presentaron una retracción interanual de actividad.

Dos tercios de las ramas fabriles de la provincia presentaron una retracción interanual de actividad.

La producción fabril en la provincia cayó 9,7% interanual en enero, según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Dos terceras partes de las ramas industriales presentaron una menor actividad, que se ubica 8,4% por debajo del mismo mes del año 2023.

El informe mensual de la entidad señaló que, a comienzos de 2026, la industria santafesina continuó enfrentando un contexto complejo caracterizado por un bajo nivel de actividad en la mayoría de los sectores, la pérdida de puestos de trabajo y menores exportaciones de manufacturas de origen industrial.

Ramas en rojo

Aunque el indicador desestacionalizado mostró una mejora de 1,3% frente a diciembre, la comparación interanual arroja mayoría de números rojos. En orden de profundidad de la caída: muebles y colchones (-0,2%), papel y productos papel (-2,1%), productos metálicos para uso estructural (-4,3%), maquinaria de uso general (-5,5%), manufacturas de plástico (-6,2%), maquinaria de uso especial (-6,7%), fiambres y embutidos (-7,1%), carne vacuna (-7,5%), molienda de oleaginosas (-7,6%), productos lácteos (-10,3%), productos de metal y servicios de trabajo metales (-10,9%), carrocerías-remolques (-12,3%), prendas de vestir (-15,4%), autopartes (-22,2%), maquinaria agropecuaria (-32,1%), industria siderúrgica (-35,6%) y vehículos automotores (-74,7%). Solo mostraron subas la molienda de cereales (+5,2%) y la rama de edición e impresión (+2,1%),

Fisfe atribuye esta recesión a la debilitada demanda interna, los costos financieros que “doblegan la tasa de inflación e inhiben el financiamiento del capital de trabajo”, el deterioro de la cadena de pagos, la débil actividad del sector de la construcción y el desplazamiento de producción nacional por importaciones.

Primarización exportadora

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) con origen en Santa Fe cayeron 20,2% en valor y 24,5% en toneladas. En cambio, las ventas al exterior manufacturas de origen agropecuario (MOA) presentaron una mejora de 13,4% en volumen y 20,1% en valor. Productos de molinería, lácteos, carnes, aceites evolucionaron positivamente.

En el primer mes de 2026 la participación de las exportaciones MOI en el total provincial fue de tan sólo un 4,6%. Es la relación más baja de la serie histórica y “evidencia un claro proceso de primarización y el deterioro de un segmento importante del entramado industrial en Santa Fe”.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el total de empleadores asegurados y de trabajadores cubiertos en la industria manufacturera santafesina disminuyó en 311 y 8.255 casos, respectivamente, desde noviembre de 2023.

Noticias relacionadas
El precio de la carne se mantiene en alza desde la segunda mitad del año pasado.

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

La crisis de Lácteos Verónica compromete 700 puestos de trabajo.

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Inflación. El precio de la carne impulsó la suba del rubro alimentos.

La inflación de trabajadores fue de 2,7 %  en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre

En el segundo día de Expoagro se registraron 70 mil visitantes.

Expoagro: el repunte ganadero atrae la oferta de crédito y planes de inversión

Ver comentarios

Las más leídas

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Lo último

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Ca7riel y Paco Amoroso reclutaron a otro cómplice para sus locuras: Jack Black

Ca7riel y Paco Amoroso reclutaron a otro cómplice para sus locuras: Jack Black

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Unidos cumplió su objetivo y aprobó la norma por unanimidad, con el acompañamiento del peronismo. Ahora la norma pasó a Diputados
El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Un edificio y un retiro tensan la Justicia hacia adentro y afuera

Por Thamina Habichayn
Política

Un edificio y un retiro tensan la Justicia hacia adentro y afuera

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 
Policiales

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Ovación
Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Policiales
Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas
POLICIALES

Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

La Ciudad
El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial
El Mundo

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La Ciudad

Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

La inflación de trabajadores fue de 2,7 %  en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre
Economía

La inflación de trabajadores fue de 2,7 %  en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos
Información General

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos

La comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios
Política

La comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Por Pablo Mihal
Ovación

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas