La producción y el empleo industrial volvieron a caer durante enero en Santa Fe

El nuevo informe de Fisfe reportó una caída de casi 10% en la actividad durante el primer mes del año. La participación de la industria en las exportaciones santafesinas está en un piso histórico. Se peridieron más 8 mil empleos registrados en el sector

Dos tercios de las ramas fabriles de la provincia presentaron una retracción interanual de actividad.

La producción fabril en la provincia cayó 9,7% interanual en enero, según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Dos terceras partes de las ramas industriales presentaron una menor actividad, que se ubica 8,4% por debajo del mismo mes del año 2023.

El informe mensual de la entidad señaló que, a comienzos de 2026, la industria santafesina continuó enfrentando un contexto complejo caracterizado por un bajo nivel de actividad en la mayoría de los sectores, la pérdida de puestos de trabajo y menores exportaciones de manufacturas de origen industrial.

Aunque el indicador desestacionalizado mostró una mejora de 1,3% frente a diciembre, la comparación interanual arroja mayoría de números rojos. En orden de profundidad de la caída: muebles y colchones (-0,2%), papel y productos papel (-2,1%), productos metálicos para uso estructural (-4,3%), maquinaria de uso general (-5,5%), manufacturas de plástico (-6,2%), maquinaria de uso especial (-6,7%), fiambres y embutidos (-7,1%), carne vacuna (-7,5%), molienda de oleaginosas (-7,6%), productos lácteos (-10,3%), productos de metal y servicios de trabajo metales (-10,9%), carrocerías-remolques (-12,3%), prendas de vestir (-15,4%), autopartes (-22,2%), maquinaria agropecuaria (-32,1%), industria siderúrgica (-35,6%) y vehículos automotores (-74,7%). Solo mostraron subas la molienda de cereales (+5,2%) y la rama de edición e impresión (+2,1%),

Fisfe atribuye esta recesión a la debilitada demanda interna, los costos financieros que “doblegan la tasa de inflación e inhiben el financiamiento del capital de trabajo”, el deterioro de la cadena de pagos, la débil actividad del sector de la construcción y el desplazamiento de producción nacional por importaciones.

Primarización exportadora

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) con origen en Santa Fe cayeron 20,2% en valor y 24,5% en toneladas. En cambio, las ventas al exterior manufacturas de origen agropecuario (MOA) presentaron una mejora de 13,4% en volumen y 20,1% en valor. Productos de molinería, lácteos, carnes, aceites evolucionaron positivamente.

En el primer mes de 2026 la participación de las exportaciones MOI en el total provincial fue de tan sólo un 4,6%. Es la relación más baja de la serie histórica y “evidencia un claro proceso de primarización y el deterioro de un segmento importante del entramado industrial en Santa Fe”.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el total de empleadores asegurados y de trabajadores cubiertos en la industria manufacturera santafesina disminuyó en 311 y 8.255 casos, respectivamente, desde noviembre de 2023.