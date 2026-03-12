Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

La ciudad
Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial
Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La inflación de trabajadores fue de 2,7 % en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre
Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país
Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos
La comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios
Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios
Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi
El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate
Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"
El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York