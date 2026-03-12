La Capital | Información General | Google Maps

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

Según anunciaron, Ask Maps permitirá responder preguntas más complejas, apoyado en una base de datos de cientos de millones de lugares y reseñas

12 de marzo 2026
Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

"¿Qué cafeterías del barrio que ofrezcan iced caramel latte tienen menos filas en este momento?". Esta pregunta, que hasta el momento difícilmente fuera escuchada fuera de una charla entre amigos, ahora podrá ser respondida por Ask Maps, la nueva herramienta de Google Maps que se integra con la inteligencia artificial (IA) de Gemini para ayudar a la gente a determinar dónde quiere ir y cuál es la mejor manera de llegar, como parte de un importante rediseño presentado este jueves.

La renovación incorporará funciones de IA a su servicio de mapas digitales. Google Maps ampliará de esta manera sus capacidades conversacionales, y ahora aseguran que será capaz de responder "preguntas más complejas y específicas". Por ejemplo: "Tengo que ir al parque Scalabrini Ortiz pero antes tengo que hacer una parada en una panadería que hagan buenas medialunas". Google entonces recurrirá a Gemini para encontrar la mejor respuesta en una base de datos más de 300 millones de lugares y reseñas de más de 500 millones de colaboradores, que viene creciendo desde el debut de Google Maps, hace más de 20 años.

Esta función estará disponible inicialmente en la aplicación móvil de Google Maps para iPhone y Android en Estados Unidos e India, antes de expandirse a otros países.

Gemini también creó una herramienta denominada Immersive Navigation, que mostrará una perspectiva tridimensional diseñada para que los usuarios comprendan mejor dónde se encuentran en cualquier momento. Las representaciones en 3D creadas por Gemini incluirán puntos de referencia como edificios destacados, separadores centrales en las rutas y otros aspectos del terreno que los conductores ven a su alrededor mientras se desplazan, para ayudarles a orientarse con mayor rapidez.

Google considera que sus barreras de seguridad de IA ahora son lo suficientemente sólidas como para evitar que la tecnología Gemini que sustenta Immersive Navigation invente lugares falsos a los que ir, un fallo conocido en la industria como una “alucinación”.

Se supone que Immersive Navigation también ayudará a Google Maps a explicar con mayor claridad los pros y los contras de distintas rutas de conducción para una misma recomendación, además de señalar los mejores lugares para estacionar una vez que el usuario llegue a un destino determinado. En un principio, la nueva navegación impulsada por IA solo estará disponible inicialmente en Estados Unidos.

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Ca7riel y Paco Amoroso reclutaron a otro cómplice para sus locuras: Jack Black

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Unidos cumplió su objetivo y aprobó la norma por unanimidad, con el acompañamiento del peronismo. Ahora la norma pasó a Diputados
Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Lionel Messi, Donald Trump y una foto que despertó una catarata de opiniones diversas

Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas
Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial
Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La inflación de trabajadores fue de 2,7 %  en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre
Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos
La comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios
Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
