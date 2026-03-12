Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial Según anunciaron, Ask Maps permitirá responder preguntas más complejas, apoyado en una base de datos de cientos de millones de lugares y reseñas 12 de marzo 2026 · 22:19hs

"¿Qué cafeterías del barrio que ofrezcan iced caramel latte tienen menos filas en este momento?". Esta pregunta, que hasta el momento difícilmente fuera escuchada fuera de una charla entre amigos, ahora podrá ser respondida por Ask Maps, la nueva herramienta de Google Maps que se integra con la inteligencia artificial (IA) de Gemini para ayudar a la gente a determinar dónde quiere ir y cuál es la mejor manera de llegar, como parte de un importante rediseño presentado este jueves.

La renovación incorporará funciones de IA a su servicio de mapas digitales. Google Maps ampliará de esta manera sus capacidades conversacionales, y ahora aseguran que será capaz de responder "preguntas más complejas y específicas". Por ejemplo: "Tengo que ir al parque Scalabrini Ortiz pero antes tengo que hacer una parada en una panadería que hagan buenas medialunas". Google entonces recurrirá a Gemini para encontrar la mejor respuesta en una base de datos más de 300 millones de lugares y reseñas de más de 500 millones de colaboradores, que viene creciendo desde el debut de Google Maps, hace más de 20 años.

2026-03-12 google maps ask maps Esta función estará disponible inicialmente en la aplicación móvil de Google Maps para iPhone y Android en Estados Unidos e India, antes de expandirse a otros países.

Gemini también creó una herramienta denominada Immersive Navigation, que mostrará una perspectiva tridimensional diseñada para que los usuarios comprendan mejor dónde se encuentran en cualquier momento. Las representaciones en 3D creadas por Gemini incluirán puntos de referencia como edificios destacados, separadores centrales en las rutas y otros aspectos del terreno que los conductores ven a su alrededor mientras se desplazan, para ayudarles a orientarse con mayor rapidez.

Google considera que sus barreras de seguridad de IA ahora son lo suficientemente sólidas como para evitar que la tecnología Gemini que sustenta Immersive Navigation invente lugares falsos a los que ir, un fallo conocido en la industria como una “alucinación”. Se supone que Immersive Navigation también ayudará a Google Maps a explicar con mayor claridad los pros y los contras de distintas rutas de conducción para una misma recomendación, además de señalar los mejores lugares para estacionar una vez que el usuario llegue a un destino determinado. En un principio, la nueva navegación impulsada por IA solo estará disponible inicialmente en Estados Unidos.