La Capital | Información General | récord

La agenciera que vendió el ticket récord del Quini 6 espera a su ganador: "No sabemos nada de nada"

El apostador que ganó más de 8.800 millones de pesos aún no se presentó a retirar el pozo. La dueña de la agencia, recibirá una comisión del 1%

10 de diciembre 2025 · 14:56hs
Lidia Ester Soto es la dueña de la agencia de Reconquista

Lidia Ester Soto es la dueña de la agencia de Reconquista

El lunes feriado, un apostador del Quini 6 acertó los seis números del Súper Pozo de la Revancha y se llevó un premio récord de 8.844 millones de pesos. El ticket ganador fue jugado en la localidad santafesina de Reconquista, específicamente en la agencia “La herradura de la suerte” y la dueña del local habló recientemente con los medios.

Los números elegidos fueron 05, 15, 25, 33, 40 y 45, cifras que, según la interpretación popular, representan: el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino. En esta ocasión, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, mientras que el Siempre Sale tuvo 70 ganadores, 12 de ellos santafesinos, que recibirán un poco más de cinco millones de pesos cada uno.

Aunque el millonario apostador aún no se presentó a cobrar y se mantiene el anonimato, la vendedora del boleto ganador habló públicamente. Se trata de Lidia Ester Soto, conocida como Mariana en su barrio de Reconquista, que administra la agencia junto a sus dos hijos.

En diálogo con Clarín, Lidia contó qué sabe hasta ahora del misterioso apostador y qué piensa hacer con la comisión que ella y su familia recibirán por haber vendido el boleto triunfador.

>> Leer más: Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

"La herradura de la suerte"

“La herradura de la suerte” es el eslogan con el que identifican a la agencia ubicada en General Urquiza 563, frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio América en Reconquista, Santa Fe. El nombre no es casual: en los últimos años el local repartió varios premios, “pero no tan importantes como este”, aclaró Lidia.

“Hace unos tres años, una persona ganó diez millones de pesos y tuvimos unos cuatro millones. Nada para despreciar. Yo misma gané, porque también apuesto: aunque parezca mentira, llegué a ganar tres veces el Quini 6 en una semana. Pero en los tres casos tuve la suerte y la desgracia que los ganadores eran un montón y el premio muy escaso", contó Soto.

image

Lidia administra la agencia desde hace 12 años. “Fue una decisión mía de la que hoy me siento orgullosa, pero tuve que arrancar de cero, aprenderlo todo. Yo trabajo aquí con mi hijo Jesús, un hijo del corazón”, sostuvo.

>> Leer más: Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Qué pasó con el ganador

Según contó la dueña de la agencia, todavía no tienen noticias del ganador del premio. “Del ganador no sabemos nada de nada. Sabemos que vino a apostar el sábado en persona, no lo hizo por teléfono. Pero no lo ubico para nada”, detalló.

Como el afortunado aún no se presentó a cobrar, Lidia lanzó una advertencia: "Espero que al ganador no se le pase de ir a cobrar, porque sonamos. Tiene tiempo hasta el 22 de diciembre hasta las 12 del mediodía".

Qué harán con el premio

El premio deberá cobrarse en la sede de Lotería de Santa Fe y la persona ganadora recibirá el monto menos el 30%, correspondiente a impuestos.

Respecto a la comisión que obtendrá su familia, Lidia adelantó que cobrarán el 1% del total pero que dependen de que el ganador vaya a cobrar primero. Con ese porcentaje, planean mejorar la agencia. "Y seguramente algún gusto nos daremos”, contó a Clarín.

"Somos una familia de trabajo, acá respiramos la cultura de madrugar y arremangarse, no conocemos otra fórmula. En principio, tenemos un verano con mucho trabajo y no hay planes escapada. Una agencia de lotería y quiniela implica estar siempre para el cliente y eso es lo que hacemos", detalló.

Noticias relacionadas
record: un santafesino gano 8.844 millones de pesos en el quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

argentina tiene el vuelo mas largo del mundo: mas de 25 horas desde china

Argentina tiene el vuelo más largo del mundo: más de 25 horas desde China

una vez mas el quini 6 quedo vacante y el pozo acumulado bate otro record

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Resultados del Quini 6 del domingo 30 de noviembre de 2025

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción

Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y ahora jugará en  Chile

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y ahora jugará en  Chile

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Desde este jueves, el oficialismo buscará allanarles el camino a ambos proyectos. Antes, la Asamblea Legislativa tratará la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026
Ovación

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

El delantero uruguayo pretendido por Central recibió graves amanazas tras anunciar su salida de Peñarol

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono