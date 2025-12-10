La agenciera que vendió el ticket récord del Quini 6 espera a su ganador: "No sabemos nada de nada"

El apostador que ganó más de 8.800 millones de pesos aún no se presentó a retirar el pozo. La dueña de la agencia, recibirá una comisión del 1%

El lunes feriado, un apostador del Quini 6 acertó los seis números del Súper Pozo de la Revancha y se llevó un premio récord de 8.844 millones de pesos. El ticket ganador fue jugado en la localidad santafesina de Reconquista , específicamente en la agencia “La herradura de la suerte” y la dueña del local habló recientemente con los medios.

Los números elegidos fueron 05, 15, 25, 33, 40 y 45, cifras que, según la interpretación popular, representan: el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino . En esta ocasión, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, mientras que el Siempre Sale tuvo 70 ganadores , 12 de ellos santafesinos, que recibirán un poco más de cinco millones de pesos cada uno.

Aunque el millonario apostador aún no se presentó a cobrar y se mantiene el anonimato , la vendedora del boleto ganador habló públicamente. Se trata de Lidia Ester Soto, conocida como Mariana en su barrio de Reconquista, que administra la agencia junto a sus dos hijos.

En diálogo con Clarín, Lidia contó qué sabe hasta ahora del misterioso apostador y qué piensa hacer con la comisión que ella y su familia recibirán por haber vendido el boleto triunfador.

"La herradura de la suerte"

“La herradura de la suerte” es el eslogan con el que identifican a la agencia ubicada en General Urquiza 563, frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio América en Reconquista, Santa Fe. El nombre no es casual: en los últimos años el local repartió varios premios, “pero no tan importantes como este”, aclaró Lidia.

“Hace unos tres años, una persona ganó diez millones de pesos y tuvimos unos cuatro millones. Nada para despreciar. Yo misma gané, porque también apuesto: aunque parezca mentira, llegué a ganar tres veces el Quini 6 en una semana. Pero en los tres casos tuve la suerte y la desgracia que los ganadores eran un montón y el premio muy escaso", contó Soto.

image

Lidia administra la agencia desde hace 12 años. “Fue una decisión mía de la que hoy me siento orgullosa, pero tuve que arrancar de cero, aprenderlo todo. Yo trabajo aquí con mi hijo Jesús, un hijo del corazón”, sostuvo.

Qué pasó con el ganador

Según contó la dueña de la agencia, todavía no tienen noticias del ganador del premio. “Del ganador no sabemos nada de nada. Sabemos que vino a apostar el sábado en persona, no lo hizo por teléfono. Pero no lo ubico para nada”, detalló.

Como el afortunado aún no se presentó a cobrar, Lidia lanzó una advertencia: "Espero que al ganador no se le pase de ir a cobrar, porque sonamos. Tiene tiempo hasta el 22 de diciembre hasta las 12 del mediodía".

Qué harán con el premio

El premio deberá cobrarse en la sede de Lotería de Santa Fe y la persona ganadora recibirá el monto menos el 30%, correspondiente a impuestos.

Respecto a la comisión que obtendrá su familia, Lidia adelantó que cobrarán el 1% del total pero que dependen de que el ganador vaya a cobrar primero. Con ese porcentaje, planean mejorar la agencia. "Y seguramente algún gusto nos daremos”, contó a Clarín.

"Somos una familia de trabajo, acá respiramos la cultura de madrugar y arremangarse, no conocemos otra fórmula. En principio, tenemos un verano con mucho trabajo y no hay planes escapada. Una agencia de lotería y quiniela implica estar siempre para el cliente y eso es lo que hacemos", detalló.