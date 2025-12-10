La Capital | Información General | deudas

Deudas: cómo saber si estoy en el Veraz en diciembre de 2025 y cómo salir de la lista

El Veraz es una base de datos que contiene información sobre las finanzas y la solvencia económica de una persona

10 de diciembre 2025 · 12:41hs
Si las deudas figuran en el Veraz por un periodo prolongado de tiempo

Si las deudas figuran en el Veraz por un periodo prolongado de tiempo, las entidades bancarias pueden negar el acceso a tarjetas de crédito

Acumular deudas se volvió una situación frecuente para muchas familias, especialmente a través del uso de tarjetas de crédito. Aunque en la mayoría de los casos se trate de montos pequeños, cualquier atraso o falta de pago queda registrado dentro del sistema financiero. Y, en determinadas circunstancias, ese historial puede llevar a que una persona termine incluida en la base de datos del Veraz.

El Veraz es una base de datos que responde al Banco Central y que contiene información sobre las finanzas y la solvencia económica de una persona. Es decir, es un historial financiero a lo largo del tiempo, que recopila y administra información sobre el historial crediticio de las personas.

A través del CUIT o CUIL, se identifican los movimientos impagos o morosidades en las que se incurra con entidades bancarias o empresas privadas. Esto construye la información crediticia y se usa como referencia para aprobar o negar un producto financiero.

Por eso, el Veraz se convierte en una herramienta clave para las entidades bancarias al momento de evaluar el riesgo de otorgar un crédito, una tarjeta o cualquier tipo de financiación. Cuando alguien figura como deudor de alto riesgo, lo más probable es que la solicitud sea rechazada.

¿Cómo clasifica el Veraz a sus deudores?

A pesar de la creencia común, el Veraz no clasifica a los deudores por la cantidad monetaria de la deuda, sino que se basa en el tiempo de atraso en el pago.

De esta manera, el Veraz clasifica a los deudores según su historial de pagos, siendo los niveles más bajos (Normal y Riesgo bajo) para atrasos menores a 90 días, y los niveles más altos (Riesgo medio, Riesgo alto, Irrecuperable) para atrasos mayores a 90 días, incluso hasta un año o más.

El Veraz cuenta con 6 niveles para clasificar a sus deudores, cada nivel de mora refleja un grado distinto de atraso en el pago:

  • Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días.
  • Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días.
  • Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días.
  • Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año.
  • Irrecuperable: Atrasos superiores a un año.
  • Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con un ente que ya no existe.

Cómo consultar si estoy en el Veraz

Aunque el Veraz se actualiza cada mes, las personas y empresas tienen derecho a conocer la información que consta sobre sí mismas en una base de datos, de forma gratuita cada 6 meses. Si se quiere consultar con mayor frecuencia, hay que pagar el informe.

El trámite es personal, sólo puede hacerlo el titular del dato acreditando su identidad.

Pasos a seguir

  • Ingresa a la web de Veraz.
  • Dirigirse a la opción "Derecho de Acceso".
  • Elegir "Ejerce tu Derecho de Acceso" y luego "Obtener mi PIN por web".
  • Ingresar el PIN que recibirás por SMS y seguir las instrucciones para acceder al informe.

También se puede consultar consultar la situación crediticia a través de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pasos a seguir

  • Ingresar a la web del BCRA.
  • Buscar la opción "El BCRA y vos" y luego "Consulta / Central de Deudores".
  • Ingresar el CUIT o CUIL.
  • La plataforma mostrará si se tienen deudas registradas, con información de la entidad que las reportó, el mes y el monto.

Cuánto tiempo se tarda en salir del Veraz

Lo primero que hay que hacer para salir del Veraz es pagar las deudas. Con el pago ya hecho, todavía se figurará en la lista, pero con la aclaración de que ya no corren más morosidades. No obstante, la salida del Veraz no es automática.

Con más precisión, si se opta por cancelar en la deuda, se seguirá figurando en el Veraz durante 2 años, pero la deuda aparecerá como saldada. Si ya se pagó, tienen que pasar 10 días hábiles para que se actualice la información, pero aún así deberán pasar 24 meses para que el historial de la persona desaparezca del registro.

Si se opta por no pagar la deuda, otra opción es esperar el vencimiento de esta. Esto puede tardar hasta 5 años según la Ley 25.326 de protección de datos personales. Una vez cumplido ese periodo, el nombre de la persona dejará de figurar en el Veraz.

Tarjetas de crédito: ¿cuánto tarda en prescribir una deuda?

La prescripción de una deuda a través de este tipo de elemento financiero está regulado por la Ley de Tarjetas de Crédito. En su artículo número 47, se indica que las acciones por parte de instituciones bancarias para reclamar una deuda prescriben en:

Un año, si se trata de la acción ejecutiva (la vía rápida para reclamar judicialmente). Tres años, para las acciones ordinarias (la vía judicial común).

No obstante, es importante dejar en claro que aunque pase este plazo de tiempo, no significa que la deuda desaparezca. Aunque el acreedor ya no puede iniciar una demanda para cobrarla, el deudor sí puede pagarla voluntariamente por lo que el pago es válido.

Entonces, al cumplirse el lapso de tiempo señalado, la deuda no queda anulada por estar prescripta. En caso del que el cliente no pague de manera voluntaria, figurará en el Veraz durante un plazo máximo de 5 años.

