Anses: cómo cobrar hasta $335.000 si no tenés trabajo en diciembre

A partir de la Prestación por Desempleo, Anses busca ayudar económicamente a quienes se quedaron sin trabajo este fin de año

A partir de una prestación, Anses busca ayudar económicamente a quienes se quedan sin trabajo

La situación para las personas sin trabajo es complicada, sobre todo en un contexto de cierre de empresas y despidos. Es por esto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece la Prestación por Desempleo , un intento por aliviar económicamente a quienes se encuentran sin trabajo este fin de año.

La Prestación por Desempleo consiste en una ayuda económica que brinda Anses a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Anses es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo , con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

La Prestación por desempleo equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses trabajados. No obstante, el Gobierno tiene fijados ciertos topes mínimos y máximos. En diciembre, el monto máximo del beneficio alcanza los $334.800 y, por lo general, las acreditaciones suelen rondar los $322.000.

En este marco, el Gobierno ya fijó los topes hasta agosto de 2026. De esta manera, los máximos serán los siguientes:

Diciembre 2025: $ 334.800

Enero 2026: $ 341.000

Febrero 2026: $ 346.800

Marzo 2026: $ 352.400

Abril 2026: $ 357.800

Mayo 2026: $ 363.000

Junio 2026: $ 367.800

Julio 2026: $ 372.400

Agosto 2026: $ 376.600

Cabe destacar que este beneficio no forma parte de los aumentos mensuales de otras prestaciones sociales, sino que funciona como un apoyo excepcional para facilitar la reinserción laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Anses exige algunos requisitos para cobrar esta prestación.

Los requisitos generales son:

Ser argentino o residente legal.

Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi Anses.

No recibir SUAF (Asignación Universal por Hijo) ni otras prestaciones incompatibles.

Además, corresponde a quienes se encuentren en alguna de estas categorías:

Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido. Trabajadores eventuales o de temporada: Deben contar con 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Deben contar con 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año. Trabajadores de la construcción: Se requieren 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al cese laboral.

>>Leer más: El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

Cómo tramitar la prestación por desempleo

Quienes cumplan con los requisitos exigidos pueden tramitar la solicitud para cobrar la Prestación por Desempleo. Esta gestión se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado “Atención Virtual”.

Seleccionar “Prestación por Desempleo”.

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.

Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se activa y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario.