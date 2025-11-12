La "ventaja" de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly

El piloto francés habló sobre la dura temporada que atraviesa el equipo y las expectativas que tendrá el próximo año junto al argentino

Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly, su compañero de Alpine en la Fórmula 1.

Pierre Gasly mostró optimismo luego del Gran Premio de Brasil y renovó las expectativas de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 . Si bien el equipo atraviesa un año complicado, el futuro del francés y de Franco Colapinto parece prometedor gracias a los cambios técnicos que llegarán con el nuevo reglamento.

“Desafortunadamente, este año estamos últimos en el campeonato, pero quizás el año que viene podamos decir ‘afortunadamente’. Tenemos más tiempo en el túnel de viento que todos los demás equipos, estamos en una posición ventajosa ”, afirmó Gasly durante una entrevista con Canal Plus F1.

El francés sumó dos puntos en San Pablo, uno en la sprint y otro en la carrera principal, y mostró su confianza en el rendimiento del auto el próximo año , a través de la ventaja estratégica que aprovechó el equipo por quedar relegado a la última posición en este 2025.

La “posición ventajosa” que mencionó Gasly también refiere a la llegada de los motores Mercedes para la próxima temporada, por lo que agregó que otros equipos enfrentarán mayores dificultades técnicas.

“Hay equipos que quedarán ‘eliminados’ al inicio de la temporada 2026 debido a sus motores. Por lo que se dice, otros fabricantes de motores lo están teniendo mucho más difícil. Por lo que sé en la fábrica, el motor Mercedes será la referencia”, sostuvo.

>> Leer más: El futuro ya llegó para Franco Colapinto y le esperan metas superadoras en la Fórmula 1

Tanto Colapinto como Gasly padecieron las limitaciones del A525 durante esta temporada, con ambos relegados al fondo de la parrilla en varias ocasiones. Por eso, las autoridades apostaron a enfocar sus trabajos en el nuevo monoplaza que utilizarán el año próximo, con un rediseño técnico que les permita dejar atrás los problemas.

image (8) Colapinto-Gasly será la dupla Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Los motores de la Fórmula 1 en 2026

Renault dejará de ser proveedor de motores para Alpine a partir del próximo año, ya que Flavio Briatore gestionó las negociaciones para pasar a Mercedes, uno de los cuatro fabricantes.

Además de Mercedes, Ferrari, Honda y Ford serán los otros proveedores y la FIA buscará mantener la igualdad técnica para los próximos años para evitar que un fabricante monopolice la competición, aunque detallaron que no puede asegurar que comiencen todos en igualdad de condiciones.

Según los rumores que circularon por el paddock en las últimas semanas, Mercedes asoma como la referencia de motor para la entrada en vigencia del nuevo reglamento, lo que sería una buena noticia para Alpine, Colapinto y Gasly.