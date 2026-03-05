La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

El argentino comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 este jueves con las primeras prácticas libres, con un clima alegre y distendido en Alpine

5 de marzo 2026 · 11:09hs
En la previa al GP de Australia

En la previa al GP de Australia, Franco Colapinto se mostró distendido y atento a los fanáticos.

Franco Colapinto desplegó sus habituales “locuras” en el circuito de Albert Park, donde la noche de este jueves comenzará oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. El argentino se mostró distendido antes del arranque formal del año, su primero como piloto titular desde el inicio.

El pilarense llegó al paddock y atendió a los fanáticos presentes con fotos, firmas y risas de sobra, siempre acompañado por su mate. Además, este jueves sorprendió al llevar puesta una gorra de Boca, club del que confesó ser hincha en varias ocasiones.

A través de las redes sociales, Alpine difundió varias fotos destacadas de Colapinto en Melbourne, entre las que posó junto a un pequeño fanático, firmó fotos de su infancia y protagonizó momentos distendidos junto a su compañero, Pierre Gasly.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029441824956219804?s=20&partner=&hide_thread=false

Unas horas antes, ambos pilotos de la escudería francesa conocieron a los jugadores de la selección australiana de cricket y practicaron sus remates del histórico juego de origen inglés, así como también conocieron el estadio Melbourne Cricket Ground desde las alturas.

>> Leer más: ¿Colapinto corre en casa?: la Fórmula 1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

El clima en Alpine es distendido, enfocados en cumplir los objetivos de mejorar el rendimiento esta temporada, pero con bromas y buen ambiente entre los compañeros. Tal es así que la propia cuenta de la escudería publicó una imagen de Colapinto y Gasly junto a Flavio Briatore, con una indirecta por las escenas vistas en la serie "Drive to Survive" de Netflix. "No creas todo lo que ves en la televisión", escribieron.

Las locuras de Franco Colapinto en Australia

Colapinto mate Australia
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029149866228891990?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029157407549493312?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029180055679631802?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029363638897926453?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029373866884378646?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029380389631144107?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029410235580907558?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029434484714873273?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029453593523417093?s=20&partner=&hide_thread=false

Las expectativas para este fin de semana

Colapinto anticipó el GP de Australia que se viene y mostró sus expectativas por un mejor rendimiento de Alpine en esta temporada. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Aspiramos a tener una temporada competitiva”, afirmó el argentino, según consignó el medio Motorsport.

“En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”, agregó.

A horas del inicio, Colapinto remarcó la importancia de maximizar el tiempo en pista durante las prácticas libres para comprender el orden general que tendrá la parrilla. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó.

Noticias relacionadas
Jack Doohan regresó a la F1 como piloto de reserva de Haas.

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Franco Colapinto completó su primera pretemporada en la categoría.

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Argentina tendrá representantes en la F1 (Colapinto), F2 (Varrone) y F3 (Colnaghi).

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

cuando corre franco colapinto: dias, horarios y tv del comienzo de la formula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Lo último

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Ovación
Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana
Ovación

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Policiales
TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

La Ciudad
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa