Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

El argentino comenzará la temporada 2026 de la Fórmula 1 este jueves con las primeras prácticas libres, con un clima alegre y distendido en Alpine

Franco Colapinto desplegó sus habituales “locuras” en el circuito de Albert Park , donde la noche de este jueves comenzará oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia . El argentino se mostró distendido antes del arranque formal del año, su primero como piloto titular desde el inicio.

El pilarense llegó al paddock y atendió a los fanáticos presentes con fotos, firmas y risas de sobra, siempre acompañado por su mate . Además, este jueves sorprendió al llevar puesta una gorra de Boca , club del que confesó ser hincha en varias ocasiones.

A través de las redes sociales, Alpine difundió varias fotos destacadas de Colapinto en Melbourne , entre las que posó junto a un pequeño fanático, firmó fotos de su infancia y protagonizó momentos distendidos junto a su compañero, Pierre Gasly .

Unas horas antes, ambos pilotos de la escudería francesa conocieron a los jugadores de la selección australiana de cricket y practicaron sus remates del histórico juego de origen inglés, así como también conocieron el estadio Melbourne Cricket Ground desde las alturas .

El clima en Alpine es distendido, enfocados en cumplir los objetivos de mejorar el rendimiento esta temporada, pero con bromas y buen ambiente entre los compañeros. Tal es así que la propia cuenta de la escudería publicó una imagen de Colapinto y Gasly junto a Flavio Briatore, con una indirecta por las escenas vistas en la serie "Drive to Survive" de Netflix. "No creas todo lo que ves en la televisión", escribieron.

Las locuras de Franco Colapinto en Australia

Colapinto mate Australia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029149866228891990?s=20&partner=&hide_thread=false Just your usual Wednesday... Two F1 drivers in the nets pic.twitter.com/YGrLwHUzWC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029157407549493312?s=20&partner=&hide_thread=false King of the MCG. pic.twitter.com/2RFSxdOMrk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029180055679631802?s=20&partner=&hide_thread=false Ready for their call up to the @CricketAus squad pic.twitter.com/yi6EYeRhcB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029363638897926453?s=20&partner=&hide_thread=false We're here and ready. Time to get this #AusGP weekend started pic.twitter.com/ktm3MQKdv6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029373866884378646?s=20&partner=&hide_thread=false Can this guy get any more Argentinian? pic.twitter.com/B7REu5qGOi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029380389631144107?s=20&partner=&hide_thread=false This boy has come a long long way pic.twitter.com/QvGhnUqPOn — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029410235580907558?s=20&partner=&hide_thread=false It’s so good to have these two back pic.twitter.com/UwhhAR4BUJ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029434484714873273?s=20&partner=&hide_thread=false Petition to give @FranColapinto his own nature documentary series pic.twitter.com/2qLWIfw1ao — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029453593523417093?s=20&partner=&hide_thread=false Don’t believe everything you see on TV pic.twitter.com/LkSLdOrubS — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

Las expectativas para este fin de semana

Colapinto anticipó el GP de Australia que se viene y mostró sus expectativas por un mejor rendimiento de Alpine en esta temporada. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Aspiramos a tener una temporada competitiva”, afirmó el argentino, según consignó el medio Motorsport.

“En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”, agregó.

A horas del inicio, Colapinto remarcó la importancia de maximizar el tiempo en pista durante las prácticas libres para comprender el orden general que tendrá la parrilla. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó.