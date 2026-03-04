La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Otro relevo para Colapinto y Gasly: Alpine firmó a una joven promesa de la F2

La escudería francesa anunció la contratación de un nuevo corredor que se lució en el 2025 y formará parte de su academia de pilotos

4 de marzo 2026 · 11:33hs
Otro relevo para Colapinto y Gasly: Alpine firmó a una joven promesa de la F2

Alpine termina de ajustar los últimos detalles de cara al Gran Premio de Australia que dará comienzo a la temporada 2026 de la Fórmula 1, con Franco Colapinto como piloto titular desde el inicio por primera vez. Tal es así que el equipo anunció la llegada de un joven promesa a su estructura de corredores.

En las últimas horas, la escudería francesa confirmó a Alex Dunne como nuevo miembro de la Alpine Academy, el programa de jóvenes pilotos del equipo, que suelen aportar trabajos de pruebas o ser protagonistas en otras competencias.

El irlandés de 20 años dejó las filas de McLaren a finales del año pasado y estuvo a un paso de Red Bull, pero finalmente llegó a un acuerdo con Alpine. De igual manera, empezará detrás del estonio Paul Aron, quien se desempeña como piloto de reserva y pruebas principal.

Dunne intentará dar un paso adelante dentro de la estructura de Alpine y sumar kilómetros de pruebas en las prácticas libres durante este 2026 para su Superlicencia necesaria para competir en la F1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029089475922673894?s=20&partner=&hide_thread=false

Quién es Alex Dunne, nuevo piloto de Alpine

Alex Dunne nació en Clonbullogue, República de Irlanda, el 11 de noviembre de 2005 y este año tendrá su segunda temporada en la Fórmula 2, donde competirá con el equipo Rodin Motorsport.

Además de enfrentar al argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort) y al paraguayo Joshua Durksen (Invicta), el irlandés tendrá como rivales a otros pilotos de la Alpine Academy, como el indio Kush Maini (ART Grand Prix) y el italiano Gabriele Mini (MP Motosport).

>> Leer más: ¿Colapinto corre en casa?: la Fórmula 1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Ante la llegada de Dunne, Flavio Briatore aseguró que “sus actuaciones en la F2 y en las sesiones de entrenamientos libres de F1 del año pasado fueron impresionantes”, por lo que “está claro que es un joven piloto con mucho talento y una velocidad pura y natural”.

Este joven piloto llegó a la estructura formativa de la Fórmula 1 en 2024, cuando hizo su estreno en la F3 junto a MP Motorsport. A pesar de quedar en la 14ª posición, pasó a la F2 en 2025 y logró mostrar sus habilidades para finalizar en el 5º puesto con Rodin Motorsport.

Las expectativas de Franco Colapinto para Australia

Franco Colapinto anticipó el GP de Australia que se viene y mostró sus expectativas por un mejor rendimiento de Alpine en esta temporada. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Aspiramos a tener una temporada competitiva”, afirmó el argentino, según consignó el medio Motorsport.

Franco Colapinto Alpine 2026
Franco Colapinto buscará sumar puntos en Australia para comenzar el 2026 con el pie derecho.

Franco Colapinto buscará sumar puntos en Australia para comenzar el 2026 con el pie derecho.

>> Leer más: Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

“En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”, agregó.

Colapinto remarcó la importancia de maximizar el tiempo en pista durante las prácticas libres para comprender el orden general que tendrá la parrilla. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó.

Noticias relacionadas
Argentina tendrá representantes en la F1 (Colapinto), F2 (Varrone) y F3 (Colnaghi).

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Franco Colapinto afrontará su primera temporada desde el comienzo en la Fórmula 1.

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

cuando corre franco colapinto: dias, horarios y tv del comienzo de la formula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para otra temporada en la Fórmula 1

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Lo último

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia como ministro de Justicia: el balance de gestión

Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia como ministro de Justicia: el balance de gestión

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Bajo el lema "El Estado debe responder", profesionales y transportistas reclamarán este jueves el pago de deudas y la actualización de los montos

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida
La Ciudad

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
Política

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Ovación
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Ovación

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Policiales
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

La Ciudad
El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: No me gustó esa agresión que vi
Política

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina
Política

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi
La Ciudad

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional