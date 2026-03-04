Otro relevo para Colapinto y Gasly: Alpine firmó a una joven promesa de la F2

La escudería francesa anunció la contratación de un nuevo corredor que se lució en el 2025 y formará parte de su academia de pilotos

Alpine termina de ajustar los últimos detalles de cara al Gran Premio de Australia que dará comienzo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 , con Franco Colapinto como piloto titular desde el inicio por primera vez. Tal es así que el equipo anunció la llegada de un joven promesa a su estructura de corredores .

En las últimas horas, la escudería francesa confirmó a Alex Dunne como nuevo miembro de la Alpine Academy , el programa de jóvenes pilotos del equipo, que suelen aportar trabajos de pruebas o ser protagonistas en otras competencias.

El irlandés de 20 años dejó las filas de McLaren a finales del año pasado y estuvo a un paso de Red Bull, pero finalmente llegó a un acuerdo con Alpine. De igual manera, empezará detrás del estonio Paul Aron, quien se desempeña como piloto de reserva y pruebas principal .

Dunne intentará dar un paso adelante dentro de la estructura de Alpine y sumar kilómetros de pruebas en las prácticas libres durante este 2026 para su Superlicencia necesaria para competir en la F1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029089475922673894?s=20&partner=&hide_thread=false Welcoming @alexdunneracing to the BWT Alpine Academy



The Irishman will compete in @Formula2 this season with @RodinMotorsport. pic.twitter.com/YyMGCfAj98 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

Quién es Alex Dunne, nuevo piloto de Alpine

Alex Dunne nació en Clonbullogue, República de Irlanda, el 11 de noviembre de 2005 y este año tendrá su segunda temporada en la Fórmula 2, donde competirá con el equipo Rodin Motorsport.

Además de enfrentar al argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort) y al paraguayo Joshua Durksen (Invicta), el irlandés tendrá como rivales a otros pilotos de la Alpine Academy, como el indio Kush Maini (ART Grand Prix) y el italiano Gabriele Mini (MP Motosport).

Ante la llegada de Dunne, Flavio Briatore aseguró que “sus actuaciones en la F2 y en las sesiones de entrenamientos libres de F1 del año pasado fueron impresionantes”, por lo que “está claro que es un joven piloto con mucho talento y una velocidad pura y natural”.

Este joven piloto llegó a la estructura formativa de la Fórmula 1 en 2024, cuando hizo su estreno en la F3 junto a MP Motorsport. A pesar de quedar en la 14ª posición, pasó a la F2 en 2025 y logró mostrar sus habilidades para finalizar en el 5º puesto con Rodin Motorsport.

Las expectativas de Franco Colapinto para Australia

Franco Colapinto anticipó el GP de Australia que se viene y mostró sus expectativas por un mejor rendimiento de Alpine en esta temporada. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Aspiramos a tener una temporada competitiva”, afirmó el argentino, según consignó el medio Motorsport.

Franco Colapinto Alpine 2026 Franco Colapinto buscará sumar puntos en Australia para comenzar el 2026 con el pie derecho.

“En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”, agregó.

Colapinto remarcó la importancia de maximizar el tiempo en pista durante las prácticas libres para comprender el orden general que tendrá la parrilla. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó.