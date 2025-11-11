La pregunta que incomodó a Franco Colapinto: "¿Sos Team China o Team Wanda?"

En medio de su preparación para El Gran Premio de Las Vega , Franco Colapinto respondió la polémica pregunta y habló sobre Wanda Nara en una entrevista

Franco Colapinto sigue enfocado en el final del 2025 en la Fórmula 1 , luego de confirmarse su continuidad con Alpine para la próxima temporada. Sin embargo, no todo es deporte en la vida del pilarense . En medio de su entrenamiento rumbo a Las Vegas, comenzó a circular en redes sociales una entrevista en la que se mencionó un nombre que no pasó desapercibido: el de la China Suárez.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, la actriz y el piloto fueron vistos cenando juntos en Madrid y, poco después, se difundió otro video de ambos caminando por la Gran Vía. Aunque ninguno confirmó el romance, el vínculo fue tema de conversación durante meses en los medios de espectáculos y los programas de chimentos.

Si bien parecía que las aguas se habían apaciguado, especialmente desde que la China confirmó su relación con Mauro Icardi , la semana pasada Colapinto compartió una publicación que reavivó el escándalo. El piloto subió una foto a caballo musicalizada con el tema de Wanda Nara, “O Bicho Vai Pegar” . Rádimanete los usuarios interpretaron la publicación como una indirecta hacia la China Suárez, conocida por su histórica rivalidad mediática con la empresaria.

En este contexto, el piloto dio una entrevista con Sofía Martínez y la periodista no dudó en lanzarle una pciante pregunta en pleno mano a mano: “¿Sos Team China o Team Wanda?”.

>> Leer más: El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

La respuesta de Franco Colapinto

La periodista Sofi Martínez le preguntó al piloto sobre su preferencia en la rivalidad entre Wanda Nara y la China Suarez. “¿Sos Team Wanda? Vi que subiste una canción…”, comenzó diciendo Martinez

Tratando de evadir la pregunta, Franco respondió: “No soy team de nadie. Soy Team Franco. Y Team Sofi un poquito también”.

La periodista sumó: “Necesito que me banques para MasterChef, estoy medio caída. Estoy participando". Cabe remarcar que la periodista es una de las celebridades que participan en el programa conducido por Wanda Nara.

Fue en ese momento cuando Franco lanzó un comentario a favor de la mediática. “Con programas como MasterChef, es impresionante que haya gente que gusta y hace reír”, dijo. Y agregó: "Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cag... de risa, y que ahora haya vuelto como conductora es divertido”.

>> Leer más: Jorge Rial renunció en vivo a su programa de radio: "No estoy teniendo tiempo para mí"