La Capital | Zoom | Franco Colapinto

La pregunta que incomodó a Franco Colapinto: "¿Sos Team China o Team Wanda?"

En medio de su preparación para El Gran Premio de Las Vega , Franco Colapinto respondió la polémica pregunta y habló sobre Wanda Nara en una entrevista

11 de noviembre 2025 · 15:47hs
Franco Colapinto respondió una incómoda pregunta

Franco Colapinto respondió una incómoda pregunta

Franco Colapinto sigue enfocado en el final del 2025 en la Fórmula 1, luego de confirmarse su continuidad con Alpine para la próxima temporada. Sin embargo, no todo es deporte en la vida del pilarense. En medio de su entrenamiento rumbo a Las Vegas, comenzó a circular en redes sociales una entrevista en la que se mencionó un nombre que no pasó desapercibido: el de la China Suárez.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, la actriz y el piloto fueron vistos cenando juntos en Madrid y, poco después, se difundió otro video de ambos caminando por la Gran Vía. Aunque ninguno confirmó el romance, el vínculo fue tema de conversación durante meses en los medios de espectáculos y los programas de chimentos.

Si bien parecía que las aguas se habían apaciguado, especialmente desde que la China confirmó su relación con Mauro Icardi, la semana pasada Colapinto compartió una publicación que reavivó el escándalo. El piloto subió una foto a caballo musicalizada con el tema de Wanda Nara, “O Bicho Vai Pegar”. Rádimanete los usuarios interpretaron la publicación como una indirecta hacia la China Suárez, conocida por su histórica rivalidad mediática con la empresaria.

En este contexto, el piloto dio una entrevista con Sofía Martínez y la periodista no dudó en lanzarle una pciante pregunta en pleno mano a mano: “¿Sos Team China o Team Wanda?”.

>> Leer más: El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

La respuesta de Franco Colapinto

La periodista Sofi Martínez le preguntó al piloto sobre su preferencia en la rivalidad entre Wanda Nara y la China Suarez. “¿Sos Team Wanda? Vi que subiste una canción…”, comenzó diciendo Martinez

Tratando de evadir la pregunta, Franco respondió: “No soy team de nadie. Soy Team Franco. Y Team Sofi un poquito también”.

La periodista sumó: “Necesito que me banques para MasterChef, estoy medio caída. Estoy participando". Cabe remarcar que la periodista es una de las celebridades que participan en el programa conducido por Wanda Nara.

Fue en ese momento cuando Franco lanzó un comentario a favor de la mediática. “Con programas como MasterChef, es impresionante que haya gente que gusta y hace reír”, dijo. Y agregó: "Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cag... de risa, y que ahora haya vuelto como conductora es divertido”.

>> Leer más: Jorge Rial renunció en vivo a su programa de radio: "No estoy teniendo tiempo para mí"

Embed

Noticias relacionadas
Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026, pero antes tendrá tres carreras para cerrar el año.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Franco Colapinto se mostró con la camiseta de Boca en el paddock de Brasil.

El guiño de Colapinto a Dua Lipa y su festejo tras la victoria de Boca en el Superclásico

El mismo piloto argentino se unió al cántico de los hinchas con el hit “que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”. Una fiesta en el final en el autódromo de Interlagos, donde fue 15º.

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Primera curva y Lando Norris toma la vanguardia para ganar en Interlagos. Atrás se ve a Franco Colapinto, que luchó a brazo partido.

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes
La Ciudad

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

La Ciudad
Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Región

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando
La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Ciencia bruta: estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe
Salud

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"