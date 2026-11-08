Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

La temporada llegará a su fin en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Falta para hacer un balance, pero no mucho. Lo primero que hay que decir es que, más allá de que de nuevo se fue sin puntos, esta vez en Brasil se superó claramente respecto a la temporada anterior. Y que Franco Colapinto quedó, pese a todo, satisfecho. Como en México, otra vez fue superior a su compañero Pierre Gasly, lo doblegó en el momento preciso para finalizar adelante. Una semana atrás, la FIA le quitó merecidos puntos, en Interlagos estuvo lejos pero tuvo momentos destacados.

Después del golpe de Bakú, que le pasó por ser lo ambicioso que debe ser, bajó un cambio. La prioridad fue salir del ojo de la tormenta y hasta para eso debió ocuparse de un problema que no le es propio, como el abuso de los imbeciles en redes. Le perdonó la vida a Gasly en la largada de la sprint de Singapur, se guardó un poco hasta Austin, pero en México reapareció en todo su esplendor y en la carrera paulista también.

No largó bien, raro en él, pero fue por Gasly de entrada para recuperar, atacó y se defendió bárbaro. "Divertidas batallas", diría el argentino en el comunicado de Alpine. La mas importante, sin dudas, fue antes de volver a parar en boxes para poner de nuevo gomas de lluvia. Fue pillo para adelantar al francés y hasta habría que ver si no se sorprendieron en el box de Alpine cuando en vez de cambiarle gomas al coche 10 lo hacían primero con el 43.

Ahí ganó de nuevo esa carrera que está siempre ahí, no importa la posición: la que se mide exclusivamente ante el compañero de equipo. Gasly lo sabe, Colapinto ni hablar. Por eso su satisfacción pese a que no hubo puntos de nuevo.

Si se validaba el 7° lugar en el Hermanos Rodríguez, hoy se estaría hablando que en esa tabla imaginaria de la carrera de Miami para acá, dónde al fin ambos pilotos disponían del chasis nuevo, Colapinto estaría 3 puntos por encima de Gasly. Ahora apenas le lleva uno.

En carrera, a la altura

Nada conforma a Colapinto, pero en esa batalla está a la altura, sobre todo en carrera que es lo que realmente cuenta. En clasificación Gasly, que es un top, suele superarlo. Es algo para mejorar, sin dudas, porque no siempre corregirá con la largada y de hecho no lo hizo en Interlagos. Pero en ritmo, el argentino se destaca así siempre y es hoy mucho mejor que el francés.

Se llega al fin de la primera temporada completa de Colapinto en Fórmula 1, no hay que perder de vista eso aunque parezca lejano. Alpine dio un paso adelante en este 2026, aunque algunos lo minimicen. Pasar del último puesto de la tabla de equipos a estar justo en la mitad no es poca cosa.

Hay nuevas incorporaciones en el staff técnico, el año próximo Gucci pasará a ser el principal sponsors, por tercer año seguido aunque no completo teniendo en cuenta el 2025, los pilotos no se tocan. Una continuidad que trae frutos a la larga, como es casi todo en Fórmula 1. En eso, a tres fechas del final (en Qatar se corrió MotoGP este finde, así que seguramente la F-1 irá) difícilmente se modifique la tendencia. Alpine y Franco Colapinto van por el camino correcto para alcanzar de acá a no mucho tiempo, la chance de pelear podios y victorias. Se corre soñando con eso, claro que sí.