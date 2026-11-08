El último protocolo frente al público de Interlagos y a correr en San Pablo, con Colapinto más adelante Los pilotos cumplen estrictas normas y lo que más esperan es subirse a los Fórmula 1. Un ritual que algunos disfrutaron y otros no tanto. Colapinto larga 13º Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos) 8 de noviembre 2026 · 13:18hs

ANDRÉS MANCINI (Enviado especial a Interlagos) Franco Colapinto saluda desde el camión en la recta principal de Interlagos.

No por nada los pilotos dicen que lo mejor que les pasa en un fin de semana de Gran Premio es abstraerse de todo. Y eso pasa cuando se suben al auto. La Fórmula 1 es una máquina de adrenalina y obligaciones. Y la última que cumplieron antes de largar en Interlagos el GP de San Pablo fue el saludo al público. Que unos disfrutaron mucho y otros no tanto. Por cierto, por entonces Franco Colapinto ya sabía que largaba 13º, ya que nuevas penalizaciones lo hacía ascender dos lugares.

Colapinto llegó al trote al hospitality de Alpine en la mañana del domingo. Es que no era mucho más allá de las 9.30, tenía obligaciones comerciales que cumplir antes de subirse al auto. Y después obligaciones colectivas, como la de subirse al camión que paseó a todos por el circuito, con otros atrás con público que pagó un jugoso acceso para estar atrás de ellos.

El argentino, como muchos otros, llegó en monopatín al lugar de acceso al camión, más allá del box de McLaren, que es el primero en el paddock. Por lo que recorrió un largo trayecto entre la multitud que por esas horas atestaba el paddock.

hace puchero. Alonso no ve la hora de bajarse del camión. ANDRÉS MANCINI (Enviado especial a Interlagos) El camino por el paddock de la Fórmula 1 Sin dudas, un momento que los pilotos quieren pasar rápido porque todo el mundo le saca una foto y debe poner hasta cara de pocos amigos, porque no puede satisfacer la enorme demanda. Como sus colegas, aunque a algunos no les para nadie, como Lance Stroll.

El que no pudo ocultar su fastidio pese a salir bien adelante, en la mejor clasificación de Aston Martin, fue Fernando Alonso. Así llegó el viernes al autódromo y así se mostró en general. Fue elocuente verlo esperando que el camión pare de una buena vez para bajarse, mientras todo el resto aún saludaba a la gente. Por esa hora, Colapinto se había enterado de la novedad de que saldría 13º, ya que Arvid Lindblad fue penalizado por cambios en la unidad de potencia en diez lugares. Y Charles Leclerc, que iba a partir delante, quedó entre medio de los dos Alpine porque al reubiarse el inglés, subió el argentino y quedó atrás suyo. Al fin y al cabo, la posición de partida no fue tan mala luego de no pasar a la Q1. Colapinto tiene banca. ANDRÉS MANCINI (Enviado especial a Interlagos)