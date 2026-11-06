Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Un vuelo chárter organizado por la empresa rosarina Free Way despegó este viernes desde el Aeropuerto Internacional de Rosario con destino a Brasil

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 movilizó a cientos de fanáticos de Rosario y la región. Este viernes, a las 17.25, despegó desde el Aeropuerto Internacional de Rosario un vuelo chárter de GOL con más de 170 pasajeros rumbo a San Pablo , en una propuesta turística organizada por la empresa rosarina Free Way .

El contingente viajó para presenciar durante tres días las distintas instancias del Gran Premio de Interlagos , uno de los acontecimientos más convocantes del calendario internacional del automovilismo.

La experiencia incluye las jornadas de pruebas, la clasificación y la carrera principal , con un atractivo adicional para el público argentino: la posibilidad de ver en pista a Franco Colapinto.

El vuelo directo desde Rosario forma parte de un operativo más amplio que también incluyó una salida desde Aeroparque. Entre ambos contingentes, la propuesta de Free Way reúne cerca de 400 pasajeros que viajaron a Brasil para vivir de cerca uno de los espectáculos deportivos más importantes del año.

El vuelo chárter de la aerolínea GOL que partió de Rosario rumbo a San Pablo para ver la Fórmula 1.

Además, durante toda la estadía, los viajeros contarán con el acompañamiento de un equipo de coordinadores de la empresa, que estará a cargo de asistir al grupo y organizar las distintas actividades previstas. Para Free Way brindar esta posibilidad a sus clientes representa una apuesta por acercar experiencias deportivas internacionales de primer nivel a los viajeros de Rosario y la región, y la posibilidad de vivir en primera persona acontecimientos que despiertan pasiones en todo el mundo.

El equipo de Free Way gestionó un vuelo directo y un operativo para cerca de 400 fanáticos. Foto: gentileza Free Way.

La partida del chárter desde Rosario también refleja el movimiento que generan los grandes acontecimientos de este tipo en el sector turístico y la posibilidad de acercar propuestas internacionales a pasajeros de distintas localidades, sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires para iniciar el viaje.

Con el Gran Premio de Interlagos como destino y la expectativa puesta en la actuación de Colapinto, a ambas delegaciones les esperan jornadas a puro motor y color, con el adicional de ver correr a Franco Colapinto, la promesa argentina que despierta pasión y expectativas en los amantes de la Fórmula 1 de todo el país.