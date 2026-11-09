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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo mundial se toma un descanso y vuelve a mediados de mes en Estados Unidos. Días, horarios y todo lo que tenés que saber sobre el GP de Las Vegas

9 de noviembre 2026 · 11:31hs
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El Alpine de Colapinto

El Alpine de Colapinto, circulando por las calles del Strip Circuit de Las Vegas. 

Tras seis fechas sin acumular puntos, Franco Colapinto encara la última etapa del año con el objetivo de repuntar. El piloto argentino viene de quedar decimotercero en el GP de Brasil, un puesto nada desdeñable y logrado tras una serie de buenas maniobras. Todas las miradas están puestas ahora en su próximo desafío en el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará dejar atrás su mal momento en la Fórmula 1.

La mala racha para Colapinto comenzó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde provocó un triple abandono (incluido el suyo) en un relanzamiento, y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El próximo desafío para el argentino en la Fórmula 1 será del 19 al 22 de noviembre, cuando se realice el Gran Premio de Las Vegas. Este Gran Premio se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas y cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros. No es un circuito desconocido para el pilarense. La de este año será la tercera participación para Colapinto en Las Vegas, ya que dijo presente allí en las ediciones de 2024 y 2025 y todavía no logró sumar puntos.

Leer más: Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

En 2024 vivió uno de sus momentos más duros en la categoría, cuando protagonizó un fuerte choque durante la clasificación mientras intentaba meterse en la Q3, y el año pasado finalizó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La actividad en el GP de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre a la noche, mientras que la segunda será a la una de la madrugada del viernes. Ese mismo día será la tercera sesión de entrenamientos, por la noche, y a la una de la madrugada del sábado se disputará la clasificación. Finalmente, la acción en Las Vegas concluirá el domingo con la carrera.

Jueves 19 de noviembre:

Práctica libre 1: 9:30 PM

Viernes 20 de noviembre:

Práctica libre 2: 1 AM

Práctica libre 3: 9:30 PM

Sábado 21 de noviembre:

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre:

Carrera: 1 AM

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