Un primer ensayo de Franco Colapinto que sembró ilusiones en Interlagos

El argentino fue rápido en la FP1 de Interlagos, donde su compañero de Alpine Pierre Gasly le cedió el auto a Gabriele Mini, quien metió un gran tiempo.

Franco Colapinto cierra la fila india para salir a la pista de Interlagos.

Franco Colapinto ya se metió en la S de Senna. El argentino hizo una buena FP1 en Interlagos.

Franco Colapinto hizo un primer ensayo sólido en Interlagos. Eso sí, fue una práctica con varios rookies y hasta un debutante absoluto, pero finalizó arriba de los Racing Bulls titulares y eso valió mucho. A las 16, la FP2, de la 20ª fecha de la Fórmula 1.

Colapinto finalizó 9º la FP1 y el rookie Gabriele Mini, que hacía su segundo ensayo en Fórmula 1, se despachó con un tiempazo para quedar 7º y ser el mejor del resto. Eso parecería opacar la labor del argentino, pero en realidad el italiano que compite en F-2 hizo su registro bastante después.

Mini se lució, de eso no hay dudas, finalizando 85 milésimas por delante del argentino y quedando como el mejor del resto. Toda una sorpresa. Pero el resto había hecho sus tiempos bastante más temprano, por lo que encontró una mejor condición de pista cuando ya nadie buscaba tiempos de clasificación.

Sirve en realidad para ejemplificar que los Alpine pueden pelear y esa fue la mejor noticia de la primera práctica. Por supuesto, la referencia del viernes será la FP2, a menos que llueva como el pronóstico afirma.

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Qué pasó en la FP1 de Interlagos

Fue un inicio complicado en la sucia pista de Interlagos. Dino Beganovic, uno de los rookies, casi estrella su Ferrari sobre la cola del debutante Rafael Camara. Hubo otras salidas en la curva 1, de Lance Stroll, Alex Albon y hasta Lewis Hamilton, y sobre los 12 minutos se clavó en el medio de la pista del inglés Freddie Slater en el Audi de Nico Hulkenberg,

Antes, en su primer intento, Colapinto hizo 1m 15,583s con medias, luego bajò a 1m 15,072s para en el tercero clavar 1m 14,832s, lejos del 1m 12,959s de Verstappen con duros. El italiano bajaría luego a 1m 14,655s.

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Tras la bandera roja por Slater, volvieron a pista y Colapinto bajó a 1m 14,376s, mientras que Gabriele Mini, en el auto de Gasly bajaba pero a m 15,456s.

Antonelli venía por entonces dominando, hasta que Verstappen sacó las gomas nuevas blandas y clavó 1m 11,953s.

El argentino fue el siguiente de usar las blandas para ponerse tercero con 1m 13,140s, a 1,193s del neerlandés.

MIentras Bortoleto se le ponía en el medio, Colapinto en su segundo intento mejoría a 1m 12,654s, a 40 milésimas del brasileño, entonces 4º y 5º.

Lando Norris sorprendería con 1m 11,717s y el argentino se afincaría en el top ten. Mientras que unos instantes después, en su único intento rápido, Mini se despachaba con el 7ª puesto en 1m 12,569s, para desplazar a Bortoleto y Colapinto y quedar como el mejor del resto.