Terremoto en Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros

Lucas Gámez tenía 9 años y estaba desaparecido desde el 24 de junio, cuando fue junto a sus tíos a La Guaira para aprovechar el día feriado en ese país

El niño argentino Lucas Gámez fue hallado sin vida bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira tras el terremoto que sacudió al norte de Venezuela.

La tragedia por el terremoto en Venezuela vuelve a tocar de cerca a Argentina . Este miércoles, rescatistas encontraron el cuerpo del niño argentino Lucas Gámez , que tenía ocho años al momento del sismo y estaba desaparecido desde el 24 de junio, día en que se desarrollaron los movimientos telúricos.

Las primeras informaciones indican que los restos del menor fueron hallados en un edificio que colapsó en La Guaira. El niño se encontraba junto a sus tíos en esa localidad costera, aprovechando el feriado nacional por la conmemoración de la batalla de Carabobo (una de las principales acciones militares por la independencia de Venezuela) y las fiestas de San Juan.

Lucas era hijo de padres venezolanos pero había nacido en Argentina . Al momento del terremoto tenía 8 años y hubiese cumplido 9 años el pasado lunes.

Terremoto durante el feriado

Al momento del doble sismo que afectó al norte de Venezuela, Lucas estaba en La Guaira en el marco del feriado nacional junto a sus tíos para aprovechar el mar.

Antes del hallazgo de su cuerpo, su padre, Marcos Gámez, detalló que ese 24 de junio Lucas estuvo en la playa y volvió al departamento en el que se alojaba junto a su tío. En ese edificio, que colapsó, había dos ascensores. Al momento del terremoto, el niño estaba en uno de ellos.

Lucas junto a sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marcos Gámez.

“El ascensor par estaba dañado y Lucas tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar. Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, explicó Marcos al canal TN.

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El pasado lunes, Lucas hubiese cumplido 9 años. Su familia llevó una torta con velas para celebrar en medio de los operativos desarrollados por rescatistas en La Guaira.