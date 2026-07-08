Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

La última víctima tenía 26 años y murió en el acto por la colisión. La policía investiga si hubo otro vehículo involucrado La primera víctima tenía 33 años

La policía rosarina reportó este miércoles la muerte de un motociclista en la zona oeste rosarina. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima perdió el control mientras circulaba por la zona oeste y se estrelló contra un automóvil a primera hora de la jornada. Se trata del segundo fallecimiento de este tipo en poco más de 12 horas.

El último siniestro vial se produjo alrededor de las 8.30 de la mañana. El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó entonces el deceso de un joven de 26 años en avenida Rivarola y Danieri , a unas tres cuadras de la colectora exterior de avenida Circunvalación.

Los primeros testigos consultados en el barrio Godoy señalaron que Leonel Z. rozó un auto estacionado y después sufrió un golpe mucho más grave contra un segundo coche que estaba detenido adelante. A partir de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) fue convocada para verificar estas declaraciones y reconstruir el episodio.

Algunos testimonios recabados en el inicio del operativo sugieren que había otra persona manejando una pick up en el mismo lugar . Sin embargo, los agentes no consiguieron identificar otros vehículos involucrados en el siniestro vial durante el inicio del procedimiento.

Uno de los vecinos de la zona comentó que el joven "perdió el control de la moto e impactó de lleno" contra un Renault 19 bordó. Previamente hizo una maniobra que lo desestabilizó, ya que la parte trasera del rodado tocó otro vehículo y le hizo perder el equilibrio.

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El testigo advirtió que el golpe fue "muy fuerte" y se mostró sorprendido por el episodio. "Era impresionante la velocidad a la que pasó, estábamos a 40 metros", apuntó a través de Telefe Rosario.

Luego de la colisión, el conductor de la moto cayó sobre el pavimento y murió. Allí también quedó tendida la Motomel DLX 110 en la que circulaba. Después de la denuncia, la policía se encargó de vigilar la zona a la espera de los peritos de la PDI.

¿Qué se sabe de la muerte del primer motociclista en la zona oeste?

Antes de este episodio, un segundo motociclista de 33 años falleció este martes a la noche en bulevar 27 de Febrero y Río de Janeiro. Su cuerpo fue hallado minutos después de las 19.45. En este caso, el deceso también se produjo antes de que los médicos pudieran asistirlo.

Luciano Bogini vivía en Pérez y perdió el control de su vehículo en circunstancias similares a las del siniestro vial del día siguiente en barrio Godoy, a unas 40 cuadras de allí. El primer reporte oficial no da cuenta sobre otras personas lesionadas.

De acuerdo al reporte de la Policía Federal Argentina (PFA), el conductor de la Motomel de 110 cc se estrelló contra una estructura metálica muy cerca del cruce con bulevar Avellaneda. Tras el impacto y el deceso, la fiscal Mariela Oliva ordenó el secuestro de su teléfono celular y la ropa como parte de las medidas para esclarecer el incidente.