Festejos en el Monumento: una chica se cayó del puente del Pasaje Juramento La menor tiene 13 años y según las primeras informaciones sufrió politraumatismos, pero su estado no revestía gravedad 8 de julio 2026 · 07:27hs

Foto: La Capital / Gustavo de los Ríos. Miles de rosarinos coparon el Monumento a la Bandera tras el triunfo de Argentina ante Egipto Los festejos en el Monumento a la Bandera.

Una adolescente de 13 años sufrió heridas ayer a la tarde durante los festejos por el triunfo de Argentina que se realizaban en la zona del Monumento a la Bandera. Fuentes oficiales señalaron que la menor cayó accidentalmente del puente ubicado en el Pasaje Juramento.

El incidente sucedió poco después de las 19 de ayer y la chica lesionada fue identificada como Erica G., de 13 años. De acuerdo con los voceros, la chica se encontraba junto a su hermana de 20 años y otras personas festejando sobre el puente por el triunfo de Argentina ante Egipto cuando en un momento dado cayó al suelo.

Las fuentes de la policía local indicaron que Erica fue atendida en el lugar y minutos después trasladada a un centro médico. Las primeras informaciones indican que la chica sufrió politraumatismos, pero no había perdido el conocimiento y su estado no revestía gravedad.

Cómo fueron los festejos en el Monumento Tras el final del dramático partido de Argentina, lo rosarinos, como es costumbre, no dudaron en salir a las calles a celebrar el triunfo y el Monumento Nacional a la Bandera ya es el escenario de una fiesta.

>> Leer más: Festejos multitudinarios en el Monumento tras la emocionante victoria de Argentina ante Egipto El Monumento se tiñó de celeste y blanco: remeras y banderas inundaron la explanada este martes. Abrazos, lágrimas y una alegría delirante es la postal al lado del río Paraná. Y además, cantos, bombos y bocinazos son la banda sonora de este festejo.