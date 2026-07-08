Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles provinciales.

El lunes inició el juicio por el asesinato de Gustavo "Bocha" Figueroa en Piñero, parte de una larga lista de crímenes intramuros en las cárceles santafesinas

Esta semana comenzó en Rosario el juicio por un llamativo asesinato ocurrido en 2023 en la cárcel de Piñero . Se trató de una emboscada planificada por un grupo de al menos seis reclusos contra otro interno al que mataron a puñaladas. En los últimos 11 años se registraron al menos 15 crímenes de presos de distintas unidades penitenciarias de la provincia.

El juicio a seis presos de Piñero abordará un plan criminal ejecutado para matar a Gustavo "Bocha" Figueroa , un hombre que había estado ligado a Los Monos y cumplía condena por un secuestro extorsivo. En esa cárcel había sido delegado de pabellón junto a Rodrigo Rígoli, luego fueron trasladados al penal de Coronda donde este último apareció muerto.

Su caso no se abordó como asesinato pero dejó entrever un conflicto por el cual Figueroa volvió a ser trasladado a Piñero. Allí, pocos meses después, fue víctima de una emboscada por la que terminó asesinado a puñaladas. La Fiscalía pidió condenas de prisión perpetua para los seis acusados al considerar que planificaron el hecho en conjunto.

Los crímenes en Piñero

El caso Figueroa se suma a una larga lista de reclusos asesinados en cárceles santafesinas en la última década. Sin tener en cuenta las causas investigadas como muertes dudosas, que pueden incluir casos de suicidio, desde 2015 se registran al menos 15 crímenes en tres penales provinciales: Las Flores, Coronda y Piñero, la mayoría en este último.

El 18 de noviembre de 2015 el interno Brian Ramírez, de 21 años, fue asesinado a puñaladas en el pabellón 1 de la cárcel de Piñero. El acusado fue Nahuel "Luchín" Arce, entonces de 22 años y preso por otro homicidio por el cual fue condenado a los pocos meses de aquel crimen intramuros.

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El 28 de octubre de 2017 José Luis "Chipo" Núñez, de 22 años, preso por balear un policía, fue apuñalado en el pabellón 3 de Piñero en el marco de una pelea que le provocó la muerte. Dos días después, en la misma unidad penitenciaria, Rubén Esteban Pérez, de 23 años, sufrió quemaduras por las que murió horas después.

Durante varios años no se registraron más homicidios en Piñero hasta que en octubre de 2023 fue asesinado Bocha Figueroa, el caso que se comenzó a abordar en juicio esta semana. Poco más de un mes después, en la misma cárcel, fue asesinado a puñaladas Gonzalo Bracamonte. El juicio se realizó a comienzos de julio y el acusado, de 29 años, fue absuelto por el beneficio de la duda.

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Ya en 2024 y también en Piñero fue asesinado a puñaladas Mariano Atencio, de 26 años, quien estaba pronto a cumplir cumplir una condena por robo calificado, hurto simple y tentativa de hurto calificado dictada en 2021. Casi un año después en la misma cárcel se produjo la emboscada para matar a Agustín de la Encina Cappelletti, un broker de seguros ligado a la hermana del narco Esteban Alvarado, crimen por el cual fueron acusados nueve internos.

Tubi Segovia y motines en pandemia

Uno de los crímenes intramuros más resonantes ocurrió en 2018 en el penal de Coronda, cuando fue apuñalado y estrangulado Rubén "Tubi" Segovia. Estaba preso por instigar el asesinato de una mujer, todo en el marco de su pertenencia a la banda de Alexis Camino, hijo del para entonces ya asesinado exjefe de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Camino. Por ese hecho fueron condenados cuatro presos ligados a la misma estructura narco que la víctima, por lo cual se consideró un ataque a traición.

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Varias muertes más se acumularon en 2020 durante una serie de motines ocurridos al comienzo de la pandemia de Covid19, que implicó protestas en distintas cárceles de la provincia y el país. En ese marco en Coronda mataron a puñaladas Alan Matías Miguel Montenegro, de 23 años y ligado a la barra brava de Colón.

Casi en paralelo también se registraron disturbios en la cárcel de Las Flores. Durante un motín que derivó en una pelea entre presos hubo cuatro muertos: Matías Gastón Crespo, Andrés Behler, Rolando Duarte y Jonatan Coria. Días después se dio un hecho similar en el mismo penal y una pelea a cuchillazos entre los reclusos Gastón Stromayer y Sergio Ortega decantó en la muerte de ambos.