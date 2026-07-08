La Capital | Policiales | crímenes

Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles provinciales

El lunes inició el juicio por el asesinato de Gustavo "Bocha" Figueroa en Piñero, parte de una larga lista de crímenes intramuros en las cárceles santafesinas

8 de julio 2026 · 14:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles provinciales.

Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles provinciales.

Esta semana comenzó en Rosario el juicio por un llamativo asesinato ocurrido en 2023 en la cárcel de Piñero. Se trató de una emboscada planificada por un grupo de al menos seis reclusos contra otro interno al que mataron a puñaladas. En los últimos 11 años se registraron al menos 15 crímenes de presos de distintas unidades penitenciarias de la provincia.

El juicio a seis presos de Piñero abordará un plan criminal ejecutado para matar a Gustavo "Bocha" Figueroa, un hombre que había estado ligado a Los Monos y cumplía condena por un secuestro extorsivo. En esa cárcel había sido delegado de pabellón junto a Rodrigo Rígoli, luego fueron trasladados al penal de Coronda donde este último apareció muerto.

>> Leer más: Emboscada tumbera: piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno

Su caso no se abordó como asesinato pero dejó entrever un conflicto por el cual Figueroa volvió a ser trasladado a Piñero. Allí, pocos meses después, fue víctima de una emboscada por la que terminó asesinado a puñaladas. La Fiscalía pidió condenas de prisión perpetua para los seis acusados al considerar que planificaron el hecho en conjunto.

Los crímenes en Piñero

El caso Figueroa se suma a una larga lista de reclusos asesinados en cárceles santafesinas en la última década. Sin tener en cuenta las causas investigadas como muertes dudosas, que pueden incluir casos de suicidio, desde 2015 se registran al menos 15 crímenes en tres penales provinciales: Las Flores, Coronda y Piñero, la mayoría en este último.

El 18 de noviembre de 2015 el interno Brian Ramírez, de 21 años, fue asesinado a puñaladas en el pabellón 1 de la cárcel de Piñero. El acusado fue Nahuel "Luchín" Arce, entonces de 22 años y preso por otro homicidio por el cual fue condenado a los pocos meses de aquel crimen intramuros.

>> Leer más: En un pabellón de la cárcel de Piñero murieron dos internos en cuatro días

El 28 de octubre de 2017 José Luis "Chipo" Núñez, de 22 años, preso por balear un policía, fue apuñalado en el pabellón 3 de Piñero en el marco de una pelea que le provocó la muerte. Dos días después, en la misma unidad penitenciaria, Rubén Esteban Pérez, de 23 años, sufrió quemaduras por las que murió horas después.

Durante varios años no se registraron más homicidios en Piñero hasta que en octubre de 2023 fue asesinado Bocha Figueroa, el caso que se comenzó a abordar en juicio esta semana. Poco más de un mes después, en la misma cárcel, fue asesinado a puñaladas Gonzalo Bracamonte. El juicio se realizó a comienzos de julio y el acusado, de 29 años, fue absuelto por el beneficio de la duda.

>> Leer más: Imputan a nueve presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad penitenciaria

Ya en 2024 y también en Piñero fue asesinado a puñaladas Mariano Atencio, de 26 años, quien estaba pronto a cumplir cumplir una condena por robo calificado, hurto simple y tentativa de hurto calificado dictada en 2021. Casi un año después en la misma cárcel se produjo la emboscada para matar a Agustín de la Encina Cappelletti, un broker de seguros ligado a la hermana del narco Esteban Alvarado, crimen por el cual fueron acusados nueve internos.

Tubi Segovia y motines en pandemia

Uno de los crímenes intramuros más resonantes ocurrió en 2018 en el penal de Coronda, cuando fue apuñalado y estrangulado Rubén "Tubi" Segovia. Estaba preso por instigar el asesinato de una mujer, todo en el marco de su pertenencia a la banda de Alexis Camino, hijo del para entonces ya asesinado exjefe de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Camino. Por ese hecho fueron condenados cuatro presos ligados a la misma estructura narco que la víctima, por lo cual se consideró un ataque a traición.

>> Leer más: Quién era Tubi Segovia, que fue asesinado en un pabellón de la cárcel de Coronda

Varias muertes más se acumularon en 2020 durante una serie de motines ocurridos al comienzo de la pandemia de Covid19, que implicó protestas en distintas cárceles de la provincia y el país. En ese marco en Coronda mataron a puñaladas Alan Matías Miguel Montenegro, de 23 años y ligado a la barra brava de Colón.

Casi en paralelo también se registraron disturbios en la cárcel de Las Flores. Durante un motín que derivó en una pelea entre presos hubo cuatro muertos: Matías Gastón Crespo, Andrés Behler, Rolando Duarte y Jonatan Coria. Días después se dio un hecho similar en el mismo penal y una pelea a cuchillazos entre los reclusos Gastón Stromayer y Sergio Ortega decantó en la muerte de ambos.

Noticias relacionadas
La mujer, pareja de Milanesa Almaraz, había sido arrestada en abril pero continuó cumpliendo arresto domiciliario.

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo

El mensaje de corte intimidatorio fue dejado en la puerta de la cárcel de la zona oeste de Rosario

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

El funcionario hizo un llamado de atención sobre la imputación a seis policías.

El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

Los policías detenidos pertenecen a la Brigada Motorizada de la capital provincial.

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras Argentina jugaba en el Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado

El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado"

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: ¡Qué jugador, a sus 39 años!

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: "¡Qué jugador, a sus 39 años!"

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Lo último

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario

La batalla cultural de Pullaro

La batalla cultural de Pullaro

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan en Rosario a la banda de los contadores

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan en Rosario a "la banda de los contadores"

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan en Rosario a "la banda de los contadores"

Tres hombres fueron sentenciados por integrar una asociación ilícita fiscal que funcionó entre 2018 y 2024. La maniobra incluyó unas 150 usinas apócrifas y miles de comprobantes usados para evadir impuestos.
Facturas truchas por $10 mil millones: condenan en Rosario a la banda de los contadores
Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario
Política

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario

Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles
Policiales

Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles

Plan de Calles: qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
La Ciudad

Plan de Calles: qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia
La Ciudad

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Robaron un celular, lo envolvieron en aluminio para ocultarlo y cayeron por la geolocalización
Policiales

Robaron un celular, lo envolvieron en aluminio para ocultarlo y cayeron por la geolocalización

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El DT de Egipto explotó en la conferencia: Este fue un partido amañado

El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado"

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: ¡Qué jugador, a sus 39 años!

Una leyenda de Brasil se rinde ante Messi: "¡Qué jugador, a sus 39 años!"

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Ovación
Cuál es el historial de la selección argentina jugando los cuartos de final en un Mundial
Ovación

Cuál es el historial de la selección argentina jugando los cuartos de final en un Mundial

Cuál es el historial de la selección argentina jugando los cuartos de final en un Mundial

Cuál es el historial de la selección argentina jugando los cuartos de final en un Mundial

Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

El DT de Suiza calentó la previa de los cuartos de final: Argentina es vulnerable

El DT de Suiza calentó la previa de los cuartos de final: "Argentina es vulnerable"

Policiales
Facturas truchas por $10 mil millones: condenan en Rosario a la banda de los contadores

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan en Rosario a "la banda de los contadores"

Robaron un celular, lo envolvieron en aluminio para ocultarlo y cayeron por la geolocalización

Robaron un celular, lo envolvieron en aluminio para ocultarlo y cayeron por la geolocalización

Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles

Crímenes tras las rejas: en 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz, ambos vinculados al narcomenudeo

La Ciudad
Plan de Calles: qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
La Ciudad

Plan de Calles: qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

Taxista resultó herido al caer un árbol sobre su auto en pleno centro de Rosario

Taxista resultó herido al caer un árbol sobre su auto en pleno centro de Rosario

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Fallecieron dos motociclistas en la zona oeste, con poco más de 12 horas de diferencia

Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Goles y gritos: cómo mejorar la garganta si te quedaste sin voz

Piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno
Policiales

Piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno

Artistas rosarinos realizan el primer mural colectivo en el cementerio El Salvador
La Ciudad

Artistas rosarinos realizan el primer mural colectivo en el cementerio El Salvador

San Nicolás, base de una banda narco transnacional: otros ocho acusados a juicio
Policiales

San Nicolás, base de una banda narco transnacional: otros ocho acusados a juicio

Losada insiste con sumar a La Libertad Avanza a Unidos y desafió al socialismo
Política

Losada insiste con sumar a La Libertad Avanza a Unidos y desafió al socialismo

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia
La ciudad

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario
La Ciudad

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral
La Ciudad

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral

El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado
El Mundo

El presidente electo de Colombia acusa a Petro de intentar un golpe de Estado

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron
El Mundo

Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario
La Ciudad

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?
Salud

Ola polar: ¿es normal que la tos dure tanto después de una virosis?

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa
Policiales

Detenidos por intento de estafa con trasferencia bancaria apócrifa

Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío
Información general

Cinco recetas fáciles y simples pensadas para combatir el frío

Condenado por microtráfico rechazó libertad condicional y pidió seguir tras las rejas
Policiales

Condenado por microtráfico rechazó libertad condicional y pidió seguir tras las rejas

Rosario: capacitarán gratis en inteligencia artificial a docentes de la pública 
La Ciudad

Rosario: capacitarán gratis en inteligencia artificial a docentes de la pública 

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo
Policiales

Le robaron la bicicleta en zona sur y lo internaron con una fractura por un balazo

Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle
La Ciudad

Insólito corte de tránsito en Rosario: un semáforo se partió y cayó en plena calle

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber
La Región

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber

Santa Fe: denuncian a un jardín por descuidar a un nene con discapacidad
La Región

Santa Fe: denuncian a un jardín por descuidar a un nene con discapacidad

Cuando juega Argentina, lo hace también el corazón: consejos de especialistas
Salud

Cuando juega Argentina, lo hace también el corazón: consejos de especialistas