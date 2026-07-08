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Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Tomás Badaloni está muy cerca de convertirse en refuerzo del Canalla. El futbolista surgido en Godoy Cruz viene de jugar en Necaxa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de julio 2026 · 12:15hs
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Tomás Badaloni viene de vestir la camiseta de Necaxa. Su próxima estación sería Central

Tomás Badaloni viene de vestir la camiseta de Necaxa. Su próxima estación sería Central

En Central, el mercado de pases comienza a moverse y un puesto que parece se ocupará en lo inmediato es el del centrodelantero. El nombre de Tomás Badaloni surgió en la mañana de este miércoles y, de no mediar imprevistos, se convertirá en el segundo refuerzo para el Canalla.

Las tratativas se manejaron con absoluto hermetismo, justamente porque la búsqueda de un 9 era la prioridad en Arroyito, después de lo que fue la partida de Alejo Veliz a Bahía de Brasil.

Badaloni viene de jugar en Necaxa de México. La intención de Central es adquirir una parte del pase del futbolista y en esos detalles trabajan las dirigencias de ambas instituciones.

Detalle mínimos para la llegada de Badaloni

"Faltan algunos pequeños detalles, pero está todo dado para que Badaloni juegue en Central. La negociación viene muy bien y casi que se podría decir que está concretada", sentenció una fuente desde México.

>>Leer más: Central: el primer microciclo de la pretemporada ya fue y ahora vienen amistosos

Badaloni, de 26 años (2 de mayo de 2000) inició su carrera en Godoy Cruz de Mendoza, donde en los 128 partidos que jugó, marcó 20 goles.

La intención de Central es adquirir una parte del pase de Tomás Badaloni. Es el 9 que viene a ocupar la vacante de Veliz.

La intención de Central es adquirir una parte del pase de Tomás Badaloni. Es el 9 que viene a ocupar la vacante de Veliz.

Del club mendocino emigró a Tigre y en el equipo de Victoria convirtió cuatro goles en 25 partidos. Todos en 2023.

El salto al exterior

Badaloni dio un salto a exterior cuando se fue a México, más precisamente a Necaxa, donde juega desde 2024. Central está tras la búsqueda de refuerzos que lleguen con ritmo de competencia y Badaloni cumple con ese requisito.

En total jugó 67 partidos, en los que marcó 16 goles y metió 9 asistencias. En el último año calendario jugó bastante. Apertura 2025 disputó 17 encuentros y marcó tres goles, mientras que en el Clausura 2026 estuvo en cancha en 16 encuentros, en los que anotó cinco tantos.

Es un futbolista de una buena estatura (1,85 metro) y el recuerdo que se tiene en el fútbol argentino es de su paso por Godoy Cruz y Tigre. Es un centrodelantero que se mueve con inteligencia dentro del área, pero que además cuenta con un buen manejo del balón.

En Central, todavía nadie lo confirmó y no lo harán hasta que el futbolista estampe la firma en el contrato, pero se espera que en los próximos días esté en Rosario para realizarse la revisión médica y firmar el contrato correspondiente.

De esta forma, Central resolvería la vacante que dejó Veliz y le quedaría por cubrir los puestos de extremo por derecha y también de un volante por el mismo sector.

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