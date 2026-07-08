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Qué significa el gesto en "X" del técnico de Egipto al árbitro durante el partido con Argentina

Hossam Hassan cruzó los brazos tras el tercer gol argentino. Es la señal oficial de la Fifa para denunciar actos de racismo

8 de julio 2026 · 08:38hs
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Hossam Hassan

Hossam Hassan, el director técnico de Egipto, se viralizó por un gesto hacia el final del partido

En medio del agónico triunfo de la Selección argentina sobre Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026, hubo una imagen que pasó casi desapercibida para muchos espectadores, pero que despertó curiosidad en las redes sociales. Tras el tercer gol de Enzo Fernández, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzó los brazos en forma de aspa frente al árbitro francés Francois Letexier.

Lejos de tratarse de un gesto improvisado, esa señal forma parte del protocolo oficial de la Fifa para denunciar presuntos episodios de racismo durante un partido.

Qué significa el gesto de brazos cruzados

La seña consiste en cruzar los brazos a la altura de las muñecas formando una "X". Fue aprobada por unanimidad por la FIFA durante su 74° Congreso, realizado en Bangkok en 2024, como parte de la Iniciativa Global contra el Racismo.

Su objetivo es que jugadores, entrenadores y oficiales puedan comunicar de manera inmediata y universal al árbitro la existencia de un presunto acto discriminatorio dentro o fuera del campo de juego.

En el encuentro disputado en Atlanta, el gesto llegó en el minuto 93, en medio de las protestas del banco egipcio por supuestos insultos racistas provenientes de un sector de la tribuna cercano al banco de suplentes.

>> Leer más: El DT de Egipto explotó en la conferencia: "Este fue un partido amañado, la Fifa quiere que siga Messi"

Tras esa protesta, Letexier amonestó al entrenador egipcio.

Cómo funciona el protocolo de la Fifa

Cuando un futbolista o integrante de un cuerpo técnico realiza esa señal, el árbitro puede activar el protocolo antirracismo previsto por la FIFA, que contempla tres etapas.

La primera consiste en detener momentáneamente el partido y realizar una advertencia pública al estadio.

Si las conductas discriminatorias continúan, el encuentro puede suspenderse de manera temporal.

Como última instancia, si la situación persiste, el árbitro tiene la facultad de dar por terminado definitivamente el partido.

Además, el Código Disciplinario de la Fifa contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los cinco millones de francos suizos para los casos más graves de discriminación.

Un gesto que ya se había visto

No es la primera vez que esta señal aparece en un partido de alto nivel. Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió durante un encuentro entre Benfica y Real Madrid, cuando el argentino Gianluca Prestianni fue acusado de realizar un insulto racista contra el brasileño Vinícius Júnior. En esa oportunidad también se utilizó el mismo gesto para activar el protocolo.

La FIFA estrenó oficialmente la señal durante el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024 y desde entonces forma parte de los torneos organizados por el organismo.

Las críticas del entrenador de Egipto

Tras la eliminación, Hossam Hassan evitó referirse específicamente al episodio del gesto, aunque cuestionó con dureza el arbitraje y deslizó sospechas sobre la organización del torneo.

El técnico sostuvo que el resultado estuvo condicionado por factores "internos y externos" al partido y afirmó que el árbitro habría sentido presión por parte del seleccionado argentino.

Además, criticó el horario del encuentro y lanzó una frase que generó repercusión: "Tal vez quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por una cuestión de marketing".

Mientras tanto, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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