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Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron

Al menos 18 personas resultaron heridas. Ocurrió en Damasco, mientras el presidente francés se reunía con su par sirio

7 de julio 2026 · 19:28hs
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Doble atentado explosivo en Siria durante la visita de Emmanuel Macron

La histórica visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Siria se vio opacada por dos explosiones que sacudieron Damasco este martes, mientras el mandatario europeo se reunía con el sirio, Ahmed al-Charaa. Al menos 18 personas resultaron heridas en el doble atentado, según indicó el Ministerio sirio del Interior.

Fue el segundo atentado en Damasco en una semana y un revés para el nuevo presidente al-Charaa mientras por primera vez recibía la visita de un líder occidental desde el derrocamiento del dictador Bashar Assad por grupos insurgentes a finales de 2024. Los nuevos gobernantes de Siria lidiaron con brotes de violencia mientras afirman el control, aunque la capital se mantuvo en paz la mayor parte del tiempo.

Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones y la reunión con al-Charaa no se interrumpió, según precisó un funcionario del Palacio del Elíseo.

“Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”, indicó Macron, y añadió: “Esta mañana me reuní con Siria en toda su diversidad. Vi dignidad, valentía y determinación”.

El presidente galo desempeñó un papel importante al impulsar a Europa y a Estados Unidos a levantar la mayoría de las sanciones contra Siria.

Una gran columna de humo se alzaba del sitio de la explosión cerca del hotel Four Seasons, donde según medios sirios se alojaba Macron. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una camioneta y una moto en llamas, y manchas de sangre en una calle concurrida cerca de la sede del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional de Damasco.

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