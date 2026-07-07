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Emboscada tumbera: piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno

El asesinato de Gustavo "Bocha" Figueroa, ocurrido en 2023 en Piñero, será debatido en un juicio oral con seis reclusos acusados por una emboscada mortal

7 de julio 2026 · 17:39hs
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Emboscada tumbera: piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Emboscada tumbera: piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno.

Seis reclusos de la cárcel de Piñero comenzaron a ser juzgados este lunes por el asesinato de otro interno de esa unidad penitenciaria. El hecho ocurrió en octubre de 2023 cuando Gustavo "Bocha" Figueroa, quien había estado vinculado a la banda Los Monos, fue víctima de una emboscada por la que terminó muerto a cuchillazos.

Con un pedido de condena de prisión perpetua para los seis acusados de parte de la fiscal Noelia Navone, el debate comenzó en el Centro de Justicia Penal tras más de dos años de investigación. El tribunal compuesto por las juezas Hebe Marcogliese, Lorena Aronne y Eleonora Verón deberá decidir si se aplica la pena máxima para los reclusos.

>>Leer más: Crimen en la cárcel de Piñero: una muerte en custodia que amerita una investigación especial

Los acusados son Alan Estrella, de 27 años; Joan González, de 34 años; Mauricio Galván, de 32 años; Diego Frua, de 35 años; Fabricio Monsalvo, de 38 años y Marcelo Salomón Nazra, de 53 años. Algunos de los presos, así como la víctima, estuvieron ligados a tramas narcocriminales en distintas zonas de Rosario y alrededores.

Emboscada y puñaladas

El pedido de condena de prisión perpetua se basa en el plan previo que el grupo de reclusos organizó para ejecutar el asesinato y el ataque a otros presos. En ese sentido la calificación para todos los acusados es de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y el mismo delito pero en grado de tentativa por los sobrevivientes.

Una primera etapa del plan consistió en atacar y reducir al grupo de confianza de Figueroa, que parece haber sido el objetivo principal de la emboscada. En ese marco el recluso Juan Manuel L. recibió puñaladas y golpes y el grupo atacante logró avanzar. Lo mismo hicieron con otros reclusos.

>>Leer más: Identificaron al recluso que murió en una pelea en la cárcel Piñero

Para entonces Figueroa se había resguardado en su celda y trabó la puerta desde adentro. Pero parte de los acusados lograron forzar el ingreso y ganaron el interior del espacio reducido donde la víctima buscaba escapar de la emboscada. Pero no hubo caso y finalmente, tras moverlo hasta un pasillo del pabellón, lo golpearon en la cabeza y comenzaron a apuñalarlo hasta matarlo.

Dos reclusos muertos

Figueroa había sido condenado el 1º de diciembre de 2020 en la justicia federal a cinco años de prisión por ser partícipe secundario del secuestro en 2018 de Colián Miguel, un hombre de la comunidad gitana que tenía 76 años, fue secuestrado y luego liberado tras la entrega de una suma de dinero millonaria. Cuando se le concedió la libertad condicional, Figueroa volvió a ser indagado y procesado en la Justicia federal por infracción a la ley de drogas en una causa del año 2017, donde según fuentes judiciales se lo involucraba a la banda Los Monos.

>>Leer más: Tres procesados por secuestro extorsivo a un referente de la comunidad gitana

Ya en Piñero, como informó La Capital luego del crimen de Figueroa, había sido delegado del pabellón 17 junto a Rodrigo Sebastián Rígoli, un hombre de 36 años también vinculado a Los Monos que en 2020 había sido condenado por narcotráfico. A principios de 2023 ambos fueron trasladados a la Unidad Penal 1 de Coronda, donde en abril pasado Rígoli fue hallado sin vida.

Luego de esa muerte, Figueroa fue trasladado nuevamente a la cárcel de Piñero, donde lo alojaron otra vez en el pabellón 17. En ese marco le había contado a su abogado Leonel Iesari que "en la Unidad había gente a la que no le interesaba su presencia ahí y le hacían la vida imposible en el pabellón", donde a su vez a fines de septiembre hubo cambio de delegados.

Secuestro y muerte

El secuestro de Colián Miguel fue un hecho tan intenso como atípico en Rosario. El 3 de septiembre de 2018, cerca de las 16, cinco hombres llegaron en dos autos a la concesionaria Merri Automotores, de Arijón y Callao, y a punta de pistolas se llevaron a su propietario. La víctima, también referente de la comunidad gitana, fue liberada luego de estar tres horas retenido en un lugar que no se pudo localizar. Desde allí realizaron llamadas a la agencia de autos y pactaron la entrega de una suma millonaria.

La escena del secuestro fue captada por una cámara de vigilancia de la concesionaria, que captó con buena definición los movimientos de los secuestradores. Con otras evidencias, un mes después del hecho se realizaron 18 allanamientos en el barrio Cabín 9 de Pérez. Allí fueron aprehendidas siete personas, de las cuales tres fueron procesadas por el juez federal Marcelo Bailaque. Entre ellos estaba Gustavo "Bocha" Figueroa.

>>Leer más: Juicio a Alvarado: dos crímenes hilvanados por un mismo hilo conductor

Al impacto que el caso tuvo por sí mismo se sumó el asesinato de un joven de 22 años que estaba sospechado de haber participado del secuestro de Miguel. A Cristian Enrique, sobrino de Figueroa, varias personas se lo llevaron de su casa un día después de la detención de su tío y a los 20 días fue hallado muerto en un zanjón de la ruta 14, en inmediaciones de Soldini, con signos de que había sido golpeado.

El crimen de Enrique se ventiló a comienzos de 2022 en el juicio al narco Esteban Alvarado, donde el sicario Mauricio Laferrara fue sindicado coautor del homicidio y recibió la condena a prisión perpetua, que también incluyó su participación en el asesinato del prestamista Lucio Maldonado. Incluso durante el juicio, los investigadores que declararon expusieron las similitudes entre ambos crímenes que como antesala tuvieron al secuestro de las víctimas.

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