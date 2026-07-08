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Una carta y dos balas: dejaron un mensaje intimidatorio para dos presos en la cárcel de zona oeste

El incidente sucedió el martes a la tarde en la Unidad Penitenciaria Nº 16, ubicada en avenida De las Palmeras al 3800.

8 de julio 2026 · 10:07hs
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El mensaje de corte intimidatorio fue dejado en la puerta de la cárcel de la zona oeste de Rosario

Foto: La Capital / Archivo

El mensaje de corte intimidatorio fue dejado en la puerta de la cárcel de la zona oeste de Rosario

La Unidad Penitenciaria Nº 12, ubicada en avenida De las Palmeras al 3816, en la zona oeste de Rosario, fue escenario de un hecho de intimidación contra personas que están detenidas en ese lugar.

Según las primeras informaciones, individuos no identificados hasta el momento dejaron muy cerca del portón de acceso una nota con un mensaje intimidatorio, al que acompañaron dos balas calibre 9 milímetros. El incidente sucedió el martes poco antes de las 19.

De acuerdo con los pocos datos que trascendieron sobre el asunto, el mensaje estaba dirigido a dos internos que están alojados en el pabellón Nº4 de esa penitenciaría. El caso fue notificado a la Fiscalía en turno y también interviene la Policía de Investigaciones.

>> Leer más: Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

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